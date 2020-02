Grande Fratello Vip | Andrea Montovoli abbandona? “Me ne vado!”

Grande Fratello Vip | Andrea Montovoli ha confidato a Paolo Ciavarro di essere pronto ad abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini

Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip sembra essere caratterizzata dai continui abbandoni dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini.

Questa volta a voler abbandonare il gioco, dopo l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana e i continui dubbi di Barbara Alberti se restare o meno, è l’attore Andrea Montovoli.

Andrea ha confidato al suo compagno di viaggio Paolo Ciavarro di aver confidato un retroscena sul suo passato in confessionale, retroscena di cui non parlava da ben 17 anni. Andrea si ritiene soddisfatto di essere riuscito a parlare di quest’argomento che tanto gli sta a cuore, ma qualora dovesse uscire fuori in puntata, si sentirebbe costretto ad abbandonare il gioco.

Gli autori rispetteranno questa sua volontà o Andrea Montovoli abbandonerà il Grande Fratello Vip durante la prossima diretta di lunedì?

Leggi anche:

Adriana e Barbara Alberti | Scontro al GF Vip | Il marito della Volpe sbotta

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Andrea Montovoli pronto ad abbandonare il Grande Fratello Vip: “Se esce, me ne vado”

Andrea Montovoli non ha rivelato a Paolo Ciavarro al GF Vip, che nelle scorse ore ha confidato in confessionale la sua strategia su Clizia Incorvaia, di cosa tratti il retroscena sul suo passato, ma ha confidato che qualora dovesse uscire fuori non avrà più nessuna intenzione di continuare a prendere parte al reality show di Alfonso Signorini.

Anche perché Andrea Montovoli del GF Vip ha rivelato di non aver mai partecipato al programma con l’idea di voler vincere ed arrivare in finale, ma soltanto per mettere alla prova se stesso e ora come non mai si ritiene assolutamente soddisfatto del suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Chi non può, forse, ritenersi soddisfatta è Serena Enardu , visto che nelle scorse ore non si fa altro che parlare della sua strategia con Pago al Grande Fratello Vip.

Leggi anche:

Serena Enardu piange al GF Vip 4 | Quei like al tentatore Alessandro

Al momento non è ancora possibile conoscere la scaletta prevista per la puntata di lunedì prossimo con Alfonso Signorini, ma chissà che gli autori non scelgano di rispettare la decisione di Andrea Montovoli, anche se non sono tenuti a farlo visto che ne ha parlato spontaneamente di fronte alle telecamere di canale 5.