Scontro di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Adriana e Barbara Alberti: il marito della Colpe rompe il silenzio sui social.

Scintille tra Adriana Volpe e Barbara Alberti nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice non ha gradito l’atteggiamento della scrittrice che ha preso le parti di Rita Rusic e ha cercato un chiarimento che si è trasformato in una resa dei conti che ha spinto il marito della Volpe a rompere il silenzio sui social.

Adriana e Barbara Alberti, scontro di fuoco al Grande Fratello Vip 2020: parla il marito della Volpe

Adriana Volpe è stata la protagonista di un duro scontro con Rita Rusic nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in seguito al quale Barbara Alberti ha preso le parti dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. “Ci sono rimasta male quando Rita ti ha parlato male di me come se fossi la regina della Casa e tu non hai detto nulla”, ha detto la Volpe.

“Perché secondo me sei stata brava, la volevi mandare fuori e ci sei riuscita” – risponde la Alberti mentre la Volpe replica –“Ma lo posso imputare anche a te, chi hai voluto nominare poi è stato eliminato, non ti devi permettere di dire che io odio Rita”.

“Finisce sempre che tu hai ragione, parlare con te è tempo sprecato, la vostra è una rivalità reciproca, adesso ce l’hai con me perché sono amica sua” punge la Alberti e la showgirl prontamente esclama “Tu memorizzi quello che vuoi, io ho votato Rita solamente perché fra le donne della Casa è quella con cui mi sono raccontata di meno, questo per me non è odio”. “Tu vuoi fare la maestrina, ma quello che dici non è una verità assoluta”, replica ancora la Alberti.

“Io spiego solo il mio punto di vista, ti dico solo che ci sono rimasta male che non ti sei confrontata con me dando ragione a lei”, aggiunge amareggiata Adriana mentre Barbara, visibilmente provata dalla scontro, risponde “Abbiamo modi di pensare differenti e tu non devi farmi lezioni, non c’è una regola per tutto calmiamoci per favore”. Adriana conclude così: “Va benissimo ma non mettermi in bocca parole e sentimenti che non mi appartengono, perché io non odio proprio nessuno”.

Il marito di Adriana Volpe, Roberto Parioli, su Instagram, scrive: “Ciao « Cucc » ho visto lo spettacolare « scanner » che ti ha fatto la signora Barbara Alberti, ho notato che dalle sue parole, (come donna sensibile che sei)hai avuto un po’ di tristezza e dispiacere. Ricordati quante volte ti ho detto queste parole: «ci si innamora non trovando la persona perfetta,ma vedendo perfetta una persona». La perfezione non esiste!”.