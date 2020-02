Jeans slouchy | Come indossare il modello a palloncino must have 2020

I jeans slouchy sono tra i must più in voga di questo 2020, un modello “a palloncino” tutto da scoprire. Vediamo a chi dona e come abbinarlo correttamente.

Slouchy, letteralmente “ciondolante, dall’inglese “slouch” che vuol dire “ciondolare”. Sono i jeans che ci hanno fatto innamorare durante l’autunno 2019 e che ci terranno, a quanto pare, compagnia ancora molto allungo, quantomeno in questo inverno 2020.

I jeans modello slouchy sono dei veri e propri campioni di comodità: vita alta, gamba larga e tanto versatili da calarsi al meglio nelle più diverse occasioni d’uso, questi jeans sono senza dubbio un must have del momento per tutte le fashion victim.

Prima però di fare largo nell’armadio e darci ai folli acquisti, proviamo a conoscere meglio i jeans slouchy, scoprendo abbinamenti di sicuro successo ma anche rispondendo a una domanda troppo spesso sottovalutata: ma i jeans slouchy stanno bene veramente a tutte?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Perché indossare jeans troppo stretti fa male alla salute?

Jeans slouchy, consigli per indossarli al meglio

Sono diversi i pro che hanno concorso nel rendere i jeans slouchy dei veri e propri oggetti del desiderio per noi donne, in primo luogo senza dubbio la comodità: questo modello ampio, anzi molto ampio, sulle cosce fanno sentire chi li porta come se avesse indosso la sua tuta preferita.

Una tuta a vita alta, che scivola morbida sui fianchi per poi stringersi nuovamente sulla caviglia. Una forma passepartout? Forse non proprio.

Se si hanno fianchi pronunciati o la classica pancetta senza dubbio è questo il modello a cui giurare amore eterno, più difficile sarà invece vederseli bene addosso nel caso di una altezza petite. I volumi e il taglio alla caviglia non slanciano infatti certo la gamba ma con le dovute accortezze nulla è impossibile nel mondo della moda.

POTREBBE INTERESSARTI –> Jeans strappati: 3 errori imperdonabili per chi vuole indossarli

Per assicurarsi di valorizzare al meglio i jeans slouchy sarà importante scegliere bene la taglia: ricordate che si tratta di uno modello oversize meglio dunque prendere una taglia in meno piuttosto che una in più così da non “ingolfare” eccessivamente la figura (ve ne avevamo già Pantaloni che ingoffano: quali modelli evitare e quali prediligere?).

Per quanto riguarda il colore invece, via libera alla fantasia: dai classici variegati lavaggi dei jeans all’intramontabile nero passando per le varie sfumature fantasiose oggi tanto di moda.

Ma come indossare questi particolarissimi jeans? Tutto dipende dall’effetto finale a cui si desidera puntare.

Un jeans slouchy può infatti risultare casual, sexy, sporty o chic a seconda dell’abbinamento che si andrà a realizzare.

La regola base da seguire rimane sempre la stessa, quella che in generale regola un look ben equilibrato: ampio sotto vuol dire avvitato sopra. Ottime scelte saranno allora crop top, camicette o maglioncini avvitati. Azzardare un abbinamento over non è ceto vietato ma, inutile dirlo, occorrerà mettere in campo una erta perizia: avvaletevi allora di una bella cinta e lasciate che il vostro maxi maglione fuoriesca dai jeans solo posteriormente così da bilanciare comunque la figura.

E sopra? Una lunga giacca effetto cappotto andrà benissimo per accentuare l’effetto casual-chic ma se amate il look sportivo anche un bomberino corto, tornato di gran voga, andrà benissimo, così come il caro vecchio chiodo in pelle.

E le scarpe? Qui ammettiamo che la scelta appare un po’ più limitata. Dato il modello che presenta volumi importante un po’ di tacco per slanciare la figura ci sembra quasi obbligatorio. Se non volete rinunciare alla comodità potrete scegliere un tronchetto dal tacco ben piazzato o una chanel, anch’essa tornata tanto in voga. Quando però l’occasione si fa importante la risposta è una e una solamente: décolleté.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Che ne dite allora, i jeans slouchy fanno anche al caso vostro? Se anche voi siete oramai perdutamente innamorate di questo comodo modello a palloncino non vi resta che impugnare la carta di credito e dedicarvi allo shopping più sfrenato: gli abbinamenti più glamour ve li abbiamo già consigliati noi.

Fonte: blog.cliomakeup.com