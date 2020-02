GF VIP | Pago e Serena svelano per sbaglio la loro strategia

Pago e Serena hanno mosso un passo falso, svelando accidentalmente la loro strategia.

Pago e Serena, riuniti dal Grande Fratello, in questi giorni stanno facendo parlare molto di se. Sembra, però, che l’ingresso di Serena nella casa non stia giovando in modo particolare a Pago che nelle ultime ore ha fatto emergere lati di se che non sono piaciuti al pubblico. Non ultimo quello di essere uno stratega, pronto a tutto pur di andare avanti nel gioco.

È bastato un fuori onda, infatti, per svelare le intenzioni del cantante. Intenzioni che hanno fatto storcere il naso a diversi utenti che hanno iniziato a commentare il tutto sui social.

Pago e Serena svelano per sbaglio la loro strategia

Tutto è avvenuto durante un fuori onda nel quale la scorsa sera, Pago e Serena stavano discutendo tra loro. Tra una cosa e l’altra i due si sono trovati a parlare di Patrick Pugliese e delle simpatie che riscuote da sempre sul pubblico da casa. Simpatie che i due sembrano temere al punto da aver messo in atto una strategia.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

A dirla tutta, l’idea sembra essere nata da Pago che parlando a Serena le ha detto di avvicinarsi a Pugliese. Secondo lui, infatti, mettersi contro Patrick significherebbe avere contro il pubblico da casa. Al contrario, essendogli in qualche modo amici ed entrando nelle sue simpatie, il rischio di eliminazione si ridurrebbe.

Insomma, i due, che nelle ultime ore sembrano effettivamente più vicini a Patrick, lo starebbero facendo per un tornaconto personale. Una cosa che il pubblico da casa sembra non aver apprezzato.

Non mancano infatti i commenti sui social dove si parla di strategia da parte di Pago e Serena e dove molti che fino a ieri simpatizzavano per il cantante sembrano aver cambiato idea.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip – Pago fa piangere Serena Enardu: “Non avrei dovuto!”

Che le ultime parole di Pago siano state così dannose da farlo entrare nel mirino del pubblico?

Quel che è certo è che molti, al momento, ne stanno parlando indignati, sostenendo che sia una persona falsa e che l’atteggiamento nei confronti di Patrick, specie dopo quanto affermato davanti a Serena, ne sia un chiaro segno.

Eppure Pago sembrava essere uno tra i favoriti all’interno della casa. Una posizione che potrebbe essersi seriamente giocata nelle ultime ore. Per scoprirlo non resta che continuare a seguire il Grande Fratello e restare sintonizzati in attesa delle prossime notizie.