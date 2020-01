GF Vip | Pago nella diretta di questa sera ha scoperto che la sua ex fidanzata Serena Enardu è una nuova concorrente

Puntata ricca di colpi di scena quella di questa sera! Il cantante Pago ha scoperto, insieme agli altri abitanti della casa più spiata d’Italia, che la sua, forse non più, ex fidanzata Serena Enardu è una nuova concorrente del GF Vip.

Non appena il cantante sardo ha scoperto la notizia, si è ironicamente accasciato sul divano del salotto. “Non ho parole” ha commentato sorridente Pago. “Tu sei matta” ha proseguito. “Lo sai che ho seri problemi” ha replicato ironica Serena Enardu.

I due sembrano aver superato tutti i problemi del passato.

Pago perdona Serena Enardu al GF Vip | Pupo: “Non ci andare!”

I telespettatori non vedevano l’ora di poter ammirare la reazione di Pago nello scoprire che Serena Enardu è una concorrente del Grande Fratello Vip. Forse, in maniera non del tutto inaspettata, la sua reazione era un po’ prevedibile, visto che nel corso di questi giorni non faceva altro che parlare della sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Proprio a poche ore dalla diretta, Pago aveva chiesto un nuovo confronto con Serena ed è subito stato accontentato, visto che i due ora staranno insieme 24 ore su 24.

Pago ha perdonato Serena Enardu al GF Vip e l’opinionista Pupo non poteva non dare un consiglio al suo prode concorrente. “Ora che avete fatto pace” ha esordito Pupo. “Non ci andate a Temptation Island quest’estate” ha concluso ironicamente l’opinionista di Alfonso Signorini. “Invece ci andremo apposta, come contro prova!” ha replicato divertito il concorrente.

Serena e Pago sono tornati insieme e la casa del Grande Fratello Vip rappresenta il luogo da cui poter riniziare la loro relazione, visto che sono isolati da tutto e tutti. Potranno confrontarsi e parlarsi, senza nessuna influenza di tipo esterno.

