Tosca chi è | età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Tosca, scopri tutto quello che c’è da sapere sull’attrice e cantante. Tutta la sua carriera, la vita privata e i social.

Tiziana Tosca Domati, in arte Tosca, è un’attrice e cantante italiana che nasce a Roma il 29 agosto 1967 sotto il segno zodiacale della Vergine. Da sempre amatissima e stimata come grande ed impegnata artista, ha iniziato la sua carriera con Renzo Arbore nel 1989 che gli affidò l’interpretazione della colonna sonora del film Scugnizzi ‘Carcere ‘e mare’. Nel 1992 pubblica il suo primo album che porta il suo nome come titolo e sempre nel ’92 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Cosa farà Dio di me. Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Tosca, sia della sua carriera che della sua vita privata.

Tiziana Tosca Donati nasce a Roma nel 1967 da subito dimostra l’amore per l’arte della recitazione e per la musica e ha iniziato il suo percorso artistico in una piccola compagnia teatrale di Checco Durante. Renzo Arbore la notò in un piano bar e le aprì le porte per iniziare la sua carriera musicale. Nel 1992 pubblica il suo primo album intitolato Tosca e partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Cosa farà Dio di me’. Nel 1993 incide il suo secondo album dal titolo ‘Attrice’. Tante le collaborazioni con Lucio Dalla, Renato Zero e Riccardo Cocciante. Ma la collaborazione che l’ha resa famosa al grande pubblico è quella con Ron al Festival di Sanremo 1996 con ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’. Al Festival di Sanremo segue l’uscita del suo album ‘L’altra Tosca’.

Nel 1997 partecipa a Sanremo con il brano ‘Nel respiro più grande’ e nella primavera del ’97 esce l’album ‘Incontri e passaggi’. Vince la Targa Tenco nel 1997 come migliore interprete. Sempre nel 1997 doppia il film di animazione della 20th Century Fox , Anastasia insieme a Fiorello. Nello stesso anno partecipa come protagonista al musical Sette Spose per Sette fratelli.

Nel 2001 debutta nell’opera teatrale Salvatore Giuliano. Nel 2002 recita e canta nello spettacolo Wozzeck, Lulu, la morte e gli altri. Recita in una edizione di Monologhi della Vagina. Nel 2003 debutta con lo spettacolo Notte in bianco. Tra il 2003 e il 2005 recita in Opera da tre soldi di Brecht, Tango delle ore piccole di Puig e interpreta canzoni romane nello spettacolo Semo o nun Semo di Nicola Piovani.

Nel 2005 debutta con lo spettacolo di teatro-canzone Romana omaggio a Gabriella Ferri. Nello stesso anno partecipa al film Baciami piccina. Nel 2006 esce l’album live ‘Romana’. Sempre nel 2005 è candidata al Nastro d’Argento per la canzone originale Tra cielo e Terra di Pietro Cantarelli. Dal 2006 al 2008 recita nello spettacolo Gastone di Petrolini.

Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Il Terzo Fuochista, nella stagione 2008-2009 recita nell’adattamento teatrale de La Strada tratto dal film di Federico Fellini. Dal 2009 al 2011 va in scena con lo spettacolo teatro-canzone Musicanti.

Nel 2010 è protaginista ne La Corona di Tombacco e nello stesso anno incide un CD di musiche del Trentino ‘Trentino senza tempo‘. Nel 2011 esce il brano Il Bel Paese degli animali. Sempre nel 2011 debutta con lo spettacolo Il Borghese gentiluomo fino al 2013.

Nel 2012 partecipa all’album Inventa Rio dell’artista Ivan Lins. Nel 2013 partecipa all’album ‘Cantabile’ di Nicola Piovani con il brano Il merlo innamorato. Nel settembre del 2014 esce ‘Il suono della voce’ e viene nominata direttore della sezione Canzone e Coordinatrice Generale di ‘Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione e hub culturale della regione Lazio’in collaborazione con l’Università Roma tre ed il Conservatorio di Santa Cecilia.

Nell’aprile del 2015 debutta al teatro con ‘Il Grande Didattore’ tratto dal capolavoro cinematografico di Charlie Chaplin. Nel 2017 si esibisce nel concerto ‘Appunti Musicali dal mondo’ all’Auditorium Parco della Musica. Nel 2018 partecipa alla colonna sonora del film di Gabriele Muccino A casa tutti bene scritta da Nicola Piovani. Nel 2019 è madrina della quindicesima edizione del premio Bianca d’Aponte -Città di Aversa. Sempre nel 2019 vince la Targa Tenco per il migliore album a progetto ‘Viaggio in Italia’.

Ad ottobre 2019 esce il suo album Morabeza prodotto da Joe Barbieri e nel Febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Ho amato tutto’ scritto da Pietro Cantarelli.

Tosca | vita privata e social

Tiziana Tosca Donati è un’artista molto riservata e ben poco si conosce della sua vita privata. L’attrice e cantante è legata sentimentalmente a Massimo Venturiello, attore e doppiatore italiano, noto al pubblico per aver interpretato Cesare Carrano nella serie televisiva Distretto di Polizia 6. Tosca e Massimo non hanno figli.

I suoi account social di Facebook con circa 20mila followers e Instagram con circa 6mila followers, sono molto seguiti e la cantante ama condividere momenti della sua vita lavorativa, meno di quella privata.