Lo yogurt possiede moltissime proprietà utili sia per i capelli che per la bellezza di pelle, scopriamo come utilizzarlo a casa in modo facile e veloce.

Lo yogurt non è solo un alimento ma un vero e proprio elisir di bellezza per il nostro corpo, è una sostanza cremosa naturale che si ottiene dalla lavorazione del latte.

Contiene diverse proprietà e potete sceglierlo in base alle vostre esigenze e gusti, possiede moltissime proprietà utili sia per il benessere dell’organismo, che per la cura e la bellezza di pelle e capelli.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche suggerimento per utilizzarlo come prodotto di cosmesi naturale.

Yogurt: benefici per i capelli

Ecco come possiamo utilizzare lo yogurt, rigorosamente intero bianco per la bellezza e la cura dei capelli.

Che ne dite di un impacco ristrutturante per capelli? Provate, noterete che i capelli saranno più forti e resistenti.

Ecco come procedere:

prendere 100 ml di yogurt intero;

aggiungete un cucchiaio di olio di oliva e un cucchiaio di olio di cocco;

mettete anche 3 gocce di olio essenziale di rosmarino;

amalgamate il tutto;

applicate su tutta la lunghezza del capello e della cute;

lasciate agire per 40 minuti;

procedete al lavaggio abituale.

Lo yogurt intero bianco, è utile anche per la tingere i capelli in modo naturale, non solo utile anche per un trattamento ristrutturante, ecco come.

In una ciotola di vetro o plastica, versate il preparato per fare la tintura che utilizzate di solito;

aggiungete 50 ml di yogurt intero, un cucchiaio di olio di sesamo e miscelate il tutto in modo da creare un composto omogeneo;

applicate la tintura ottenuta sul capello;

lasciate agire secondo i consigli riportati sulla confezione;

poi procedete al lavaggio abituale.

Dopo questo trattamento, noterete i vostri capelli morbidi e setosi, e anche l’applicazione della tinta sarà più facile e pratica.

Yogurt: elisir di bellezza per il corpo

Come utilizzare lo yogurt sulla pelle, scopriamolo.

1- Maschera viso per le pelli grasse

E’ facile realizzare una maschera fai da te a casa in modo facile e veloce, ecco come:

prendete un vasetto di yogurt intero bianco, aggiungere 3 gocce di olio di melaleuca (che possiede proprietà antibatteriche e purificanti), poi aggiungete 5 gocce di olio essenziale di lavanda (con proprietà lenitive e antisettiche);

mischiate bene, poi spalmate sul viso la maschera con un pennello;

lasciate agire per 20 minuti;

risciacquate con acqua tiepida;

poi applicate la vostra abituale crema idratante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Come riconoscere la pelle grassa del viso | Segui i consigli

2- Maschera viso per pelli secche

Per le donne che hanno la pelle molto secca, possono preparare questa maschera nutriente e farla almeno una volta a settimana.

Ecco come:

prendere 50 ml di yogurt intero e aggiungete un cucchiaino di olio di argan e un cucchiaino di olio di avocado;

aggiungete due gocce di essenza di rosa damascena;

applicare sulla pelle del viso, noterete subito dopo che la pelle sarà più liscia e compatta e avrà un’azione antiage.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle secca: come trattarla in inverno

3- Scrub per il viso delicato

Le donne che hanno la pelle del viso delicata, possono optare ad uno scrub, facile e veloce da preparare a casa ecco come.

mettere 40 ml di yogurt intero, aggiungete un cucchiaio di polvere di rosa mosqueta, 10 ml di gel di aloe vera e 5 gocce di olio essenziale di lavanda;

mischiare il tutto fino ad ottenere un composto cremoso;

applicare sul viso con le mani umide, fate attenzione al contorno occhi;

massaggiare delicatamente;

risciacquare con acqua tiepida;

applicare la vostra crema viso abituale.

4- Scrub corpo esfoliante

Sotto la doccia potete utilizzare uno scrub esfoliante a base di yogurt, ecco come:

mettere in una ciotola 100 g di yogurt, aggiungete due cucchiai di perle esfolianti di jojoba;

aggiungere 5 gocce di olio essenziale di menta piperita e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino;

applicare sotto la doccia lo scrub, solo sulle zone che necessitano di un’azione levigante, il consiglio di insistere sui punti più ruvidi, in modo da riattivare anche la circolazione sanguigna;

seguire con un massaggio, che deve durare solo qualche minuto;

risciacquate abbondantemente con acqua tiepida.

5- Ammorbidire i piedi

I piedi sono la parte del corpo, a cui dedichiamo meno tempo, invece anche loro necessitano di cura, ecco come renderli più morbidi.

Mettere in un contenitore di vetro 125 ml di yogurt naturale intero, un cucchiaio di burro di avocado e un cucchiaio di olio di oliva;

mischiare gli ingredienti e aggiungere 8 gocce di olio essenziale di lavanda, 3 gocce di olio essenziale di tea tree e 4 gocce di olio essenziale di menta;

applicare il composto ottenuto sui piedi in modo uniforme;

lasciare agire per circa 20 minuti;

risciacquare i piedi, mettendoli in una bacinella di acqua e amido di riso;

asciugare con un asciugamano di spugna;

massaggiare i piedi con una crema idratante che utilizzate abitualmente.

6- Trattamento emolliente mani

Mani ruvide ? Ecco come averle morbide e come lenire le piccole infiammazioni, prepara questo trattamento: