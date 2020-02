Uomini e Donne | Anna Tedesco dopo il Trono Over ammette: “Ci sono rimasta”

Uomini e Donne | Anna Tedesco ha ammesso di esserci rimasta male a causa di un cavaliere del parterre maschile del Trono Over

Anna Tedesco è una delle storiche protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo la registrazione della puntata, la dama è stata intervistata dal magazine dedicato alla trasmissione dove, tra una confessione e l’altra, ha rivelato di esserci rimasta male a causa di un comportamento di un cavaliere del parterre maschile.

Di chi stiamo parlando? Di Samuel Baiocchi! I due, non molto tempo fa, avevano scelto di iniziare una conoscenza che non è andata come sperato. Dopo qualche uscita, hanno capito che poi non sono fatti per stare insieme e Samuel Baiocchi ha definito la dama come una persona falsa.

“Ci sono rimasta male per il suo giudizio in puntata” ha confidato Anna Tedesco di Uomini e Donne. “Anche se in un secondo momento si è poi scusato” ha compreso la dama, che non si aspettava un risvolto del genere per il loro rapporto.

Anna Tedesco: cosa pensa di Gemma Galgani di Uomini e Donne

Anna Tedesco, tra una una confessione e l’altra, ha rivelato anche cosa pensa di Gemma Galgani del Trono Over, che recentemente è stata “vittima” di un appello di Tina Cipollari sui suoi ex fidanzati.

Tra le due, di certo non è un mistero, non c’è mai stato buon sangue. Molto probabilmente, almeno a detta di Gianni Sperti, il loro cattivo rapporto è scaturito dalla passata rivalità amorosa, quando entrambe si contendevano Il Gabbiano Giorgio Manetti, che recentemente ha fatto una confessione su Gemma Galgani.

Ora però, o in un futuro prossimo, le cose potrebbero cambiare. “Credo che entrambe ci comportiamo in un determinato modo perché siamo insoddisfatte dalla nostra vita sentimentale” ha confidato Anna Tedesco del Trono Over di Uomini e Donne.

“Anche perché quando Gemma è innamorata, posso garantire che diventa la donna più dolce di questo mondo” ha concluso.

Che le due, quindi, non si odino davvero ma siano soltanto stressate a causa dei loro percorsi sentimentali / televisivi?

