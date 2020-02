Serena Enardu prima di entrare al GF Vip: “Pago si arrabbierà”

Serena Enardu, intervistata da Uomini e Donne Magazine, prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip ha fatto una rivelazione su Pago e la loro esperienza a Temptation Island Vip

Serena Enardu, come ormai risaputo, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

L’ex protagonista del Trono Classico, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha deciso di rilasciare un’intervista al Magazine dedicato a Uomini e Donne dove ha fatto alcune considerazioni sull’esperienza con Pago a Temptation Island Vip.

“Sono convinta che l’esperienza a Temptation Island Vip ci abbia cambiati profondamente” ha confidato Serena Enardu prima del Grande Fratello Vip. “In fondo ci ha fatto bene, perché se dovessimo superare i nostri problemi potremmo essere una delle coppie più belle del mondo” ha proseguito.

“Se dovesse ascoltare queste mie parole, sono sicura che si arrabbierà” ha concluso la compagna, o forse non più ex, di Pago.

Leggi anche:

GF Vip | Fidanzata di Matteo Alessandroni lo smaschera: “Non è single!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Serena Enardu ammette: “Io e Pago non ci siamo lasciati per Temptation Island”

Serena Enardu, che ieri è diventata ufficialmente una nuova concorrente del GF Vip, ci ha tenuto a ribadire che lei e Pago non si sono lasciati a causa di ciò che è successo durante la loro esperienza a Temptation Island Vip, ma perché c’erano tra loro problemi che duravano da anni.

Ciò che è accaduto all’isola delle tentazioni sarebbe stata soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma che gli è servita a capire che non possono stare uno senza l’altro al proprio fianco.

Le cose, infatti, per Serena Enardu e Pago al GF Vip sembrano essere cambiate per il meglio. La reazione di Pacifico all’ingresso della Enardu ha confermato che la loro storia d’amore, in realtà, non è mai finita.

I due, sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5, si sono abbandonati in un tenero, e forse più di uno, bacio.

Leggi anche:

GF Vip | Pupo bacchetta Antonella Elia | Lei sbotta: “Moralista!”