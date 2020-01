Uomini e Donne | Sabrina Ghio del Trono Classico si è lasciata andare ad una lunga confessione sul suo profilo Instagram in merito agli attacchi degli haters

Sabrina Ghio è una delle indimenticate protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne.

L’ex tronista, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad un’amara confessione sul suo profilo Instagram. Confessione, molto probabilmente, rivolta ai suoi haters.

Fin dal suo percorso negli studi Elios di Roma, infatti, Sabrina veniva criticata per qualche ritocchino che aveva scelto di apportare al proprio corpo, critiche che purtroppo riceve tutt’ora.

“Se vediamo qualcosa che non ci piace” ha esordito Sabrina Ghio di Uomini e Donne. “Non siamo obbligati a commentare” ha proseguito l’ex tronista.

“Ricordiamoci anche che siamo nel 2020 e farsi i ritocchini non permette agli altri di insultarti” ha continuato Sabrina. “Ognuno con il proprio corpo fa quello che meglio crede”.

Sabrina Ghio di Uomini e Donne riflessiva: “I figli ti cambiano la vita”

Sabrina Ghio, che tempo fa rivelò il motivo per cui rifiutò L’Isola dei Famosi, ha anche fatto un’osservazione sul mondo delle donne, su come il loro corpo, una volta sostenuta una gravidanza, muti completamente.

“I figli ti cambiano la vita e non solo” ha riflettuto Sabrina Ghio del Trono Classico. “Ma anche la mente e il corpo, muta tutto drasticamente” ha concluso.

Sabrina ha invitato i numerosi utenti della rete a riflettere, facendo notare che aiutare le persone è sicuramente un’azione migliore che criticarle di continuo.

Anche perché, ci ha tenuto a ribadire Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, non siamo a conoscenza di quale effetto possa avere un qualsiasi commento negativo su una persona, che sta vivendo la sua personalissima battaglia con se stesso.

Il pubblico ha sempre apprezzato la sincerità e la schiettezza di Sabrina. Tant’è che spera ancora di vederla sul piccolo schermo, ma almeno per il momento la Ghio non sembra volerne sapere di reality show. Ma se lei anni fa rifiutò l’Isola, negli scorsi giorni un ex protagonista del Trono Classico ha sostenuto il provino.