Gli impegni lavorativi non vi permettono di rientrare a casa per il pranzo, cosa mangiare in ufficio? Ecco alcuni consigli utili.

Sono tante le persone che mangiano fuori casa per impegni lavorativi, è importante consumare pasti sani e soprattutto non saltarli.

Per la pausa pranzo, sarebbe opportuno preparare qualcosa da casa, così siamo sicuri degli ingredienti utilizzati e inoltre c’è un risparmio economico.

Questo discorso vale per le persone che sul posto di lavoro non dispongono di una mensa, la scelta di consumare pasti veloci come panini o pizza o street food, non è la soluzione più salutare.

Che ne dite di preparare un pranzo salutare a casa la sera prima o il mattino stesso da portare a lavoro? Basta davvero poco, utilizzando delle ricette furbe, veloci da preparare, scopriamo quali.

Pranzo al lavoro: consigli

Noi di CheDonna.it abbiamo selezionato diverse ricette, per un pranzo fuori casa, basti pensare ad un insalata con verdure, un panino con verdure grigliate e formaggio. L’idea di preparare un lunchbox pieno di ingredienti nutrienti è quello che ci vuole, vediamo cosa preparare.

Innanzitutto, dobbiamo dire che mangiare sul posto di lavoro può essere gratificante, solo se:

non consumate il pranzo davanti al pc o sul tavolo di lavoro: è giusto staccare un attimo, magari cambiando stanza se potete, l’idea di consumare il pranzo all’aria aperta sarebbe perfetta. mangiare in compagnia: così potete chiacchierare un pò dopo il pasto; organizzatevi per consumare il pranzo con tutti i confort: procuratevi una tovaglietta colorata, posate, lunch box; portare una frutta o un piccolo dolce ogni tanto, o uno yogurt; bottiglia di acqua; evitate cibi preconfezionati: zuppe precotte, contenitore con tramezzini già farciti; alternare pasti al lavoro: variare ogni giorno; preparate piatti da riscaldare se avete la possibilità di farlo, in questo caso utilizzate i contenitori ermetici appositi, e metette in una borsetta per il pranzo, magari termica è perfetta. snack o biscotti leggeri da consumare come spuntino.

Cosa mangiare

Ecco alcune idee per preparare il pranzo da casa per poi consumarlo al lavoro, è importante organizzarsi in modo da facilitare anche la spesa, così siete mirati nella scelta.

Verdure di stagione: scegliete sempre verdure della stagione corrente, magari in base al tipo di verdure le potete grigliare o cuocerle a vapore, accompagnate da un pò di formaggio fresco o stagionato. Un’alternativa ai formaggi è il riso basmati, con verdure.

Insalata : è un alimento jolly , che da preparare con verdure, pomodori, oppure come contorno da condire con un pò di olio extravergine e aceto oppure il limone. La potete arricchire con del pollo arrostito, del tonno, o delle uova sode. Oppure un’insalata con scaglie di parmigiano, olive verdi, pomodorini secchi, finocchi e carote.

: è un , che da preparare con verdure, pomodori, oppure come contorno da condire con un pò di olio extravergine e aceto oppure il limone. La potete arricchire con del pollo arrostito, del tonno, o delle uova sode. Oppure un’insalata con scaglie di parmigiano, olive verdi, pomodorini secchi, finocchi e carote. pasta sfoglia light da farcire con spinaci e ricotta;

riso basmati, cous cous e farro: si preparano velocemente, unite a verdure.

Ricette da preparare per il pranzo fuori casa

1- Pollo e grano in insalata

riso e grano g 350

petto di pollo g 350

un peperone rosso e uno verde

aglio

limone

zafferano

basilico

rosmarino

menta

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Preparazione

Lavate e arrostite i peperoni su una bistecchiera oppure in forno. Cuocete il riso e il grano in acqua bollente, aggiungete il sale ed un pò di zafferano. Terminata la cottura, scolate il riso e passatelo sotto l’acqua corrente. Fate raffreddare Fate riscaldare 2 cucchiai di olio extra vergine, in una padella antiaderente, mettete il petto di pollo tagliato a pezzetti. Aggiungete lo spicchio d’aglio e un rametto di rosmarino. Rosolate il pollo, aggiungete un pò di sale, di pepe. Eliminate l’aglio, spellate i peperoni e aggiungete nella padella. Condite i cereali, che devono essere freddi, con 2 cucchiai d’olio, il succo di mezzo limone, un trito di menta e basilico, pepe, il pollo e le verdure.

