Uomini e Donne | Alessandro Zarino e Giulio Raselli, dopo la scelta di quest’ultimo al Trono Classico, hanno continuato a punzecchiarsi a vicenda sui social

Giulio Raselli ha ufficialmente terminato il suo percorso sul piccolo schermo al Trono Classico di Uomini e Donne.

Nonostante ciò, Giulio continua a far parlare di sé. Questa volta ha fatto discutere, e non poco, il suo botta e risposta con Alessandro Zarino.

I due, sin dal loro incontrato negli studi Elios di Roma, non sono mai andati d’accordo e continuano a punzecchiarsi anche a telecamere spente.

Il primo ad iniziare è stato il bel modello partenopeo che non ha mai nascosto di credere alle voci che vedrebbero Giulio e Giulia fidanzati già prima del loro percorso nel programma. Poi ha proseguito Raselli che, rispondendo ad una domanda di una fan, ha affermato che Alessandro continua a parlare di lui soltanto perché ha difficoltà ad emergere.

“Io credo che continui a parlare di me” ha esordito Giulio Raselli contro Alessandro Zarino di Uomini e Donne. “Soltanto perché non riesce ad emergere da solo. Non ci riesce proprio”.

La replica di Alessandro, ovviamente, non è tardata ad arrivare.

Leggi anche:

Alessandro Zarino provoca Giulio Raselli dopo Uomini e Donne: “Ho un problema”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Alessandro Zarino provoca Giulio Raselli dopo Uomini e Donne: “Ho un problema”

Alessandro Zarino, che fin da subito ha messo in dubbio la scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne, ha ovviamente replicato sul suo profilo Instagram.

Il bel modello partenopeo, con la collaborazione della sua fidanzata Veronica Burchielli, si è mostrato ai suoi fan abbastanza afflitto.

“C’è qualche problema?” ha chiesto ironica Veronica. “Sì, non riesco ad emergere. Sai come posso risolvere questo problema?” ha provocato Alessandro Zarino di Uomini e Donne.

Il botta e risposta tra i due, come anticipato, non è passato inosservato dai fan del programma che come prevedibile hanno iniziato a schiarirsi.

In molti, infatti, sono dalla parte di Zarino in quanto continuano a dubitare di Giulio Raselli del Trono Classico. Il motivo?

Giulio e Giulia sono andati a convivere dopo una sola settimana, insinuando ancora di più il dubbio che la coppia si conoscesse già prima di approdare in tv.