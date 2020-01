Uomini e Donne: ex tronista nel cast dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Uomini e Donne | Un ex protagonista del Trono Classico, sembrerebbe aver sostenuto il provino per L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi

Nonostante il Grande Fratello Vip sia iniziato da qualche settimana, a Mediaset sono in piena attività per selezionare il cast dell’Isola dei Famosi.

Secondo Very Inutil People, un ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne avrebbe sostenuto in queste ore il provino per prendere parte al reality show di Alessia Marcuzzi. Chi è il tronista in questione? Lucas Peracchi!

Lucas sarebbe stato avvistato presso gli studi Banijay Italia dove si stanno svolgendo le selezioni per ben tre programmi. Due riguardano il mondo della cucina e l’altro il programma di Alessia Marcuzzi.

Il portale esclude categoricamente che Peracchi sia interessato alla cucina e non rimane che l’Isola. Vedremo Lucas Peracchi nel cast dell’Isola dei Famosi dopo la sua storica partecipazione a Uomini e Donne?

Lucas Peracchi, dopo che Mercedesz ed Eva Henger hanno fatto pace a Domenica Live, sarebbe pronto a questa nuova esperienza televisiva. Anche se, secondo il portale Bitchy F, sarà molto difficile poter vedere l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne nel cast dell’Isola dei Famosi. Il motivo?

Dopo il suo percorso negli studi Elios di Roma, che non si è concluso nel migliore dei modi, il fidanzato di Mercedesz Henger sarebbe in causa con la Fascino, azienda di Maria De Filippi, e ciò potrebbe causargli non pochi problemi per la sua partecipazione al programma.

Sarà realmente così o Lucas Peracchi lascerà Mercedesz Henger per dedicarsi a questa nuova avventura all’Isola dei Famosi? Staremo a vedere. Anche perché non è stato l’unico ad aver espresso il desiderio di prendere parte al programma. Anche Sossio Aruta del Trono Over di Uomini e Donne vorrebbe essere nel cast di Alessia Marcuzzi.

Nelle scorse ore, tra l’altro, non si fa altro che parlare di un altro ex tronista che ha collaborato con Jennifer Lopez.