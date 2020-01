Madonna annulla il primo concerto a Londra: Madame X sempre più stanca

Madonna annulla l’ennesimo concerto dello sfortunatissimo tour per l’uscita del disco Madame X: l’annuncio dato attraverso i social è una dichiarazione straziante da parte della performer, che sta combattendo contro dei serissimi problemi di salute.

Quando ha cominciato ad affrontare la serratissima serie di impegni previsti dal tour di Madame X, Madonna era già consapevole che non sarebbe stato facile.

Probabilmente però la regina del pop americano non credeva che le sue precarie condizioni di salute le sarebbero costate la cancellazione di ben nove date dall’inizio del tour (e il numero potrebbe essere destinato ad aumentare).

La cantante ha spiegato in più di un’occasione di dover rallentare per alcune lesioni interne che stanno seriamente compromettendo il suo stato di salute e che, se non trattate in maniera adeguata, in futuro potrebbero addirittura arrivare a impedirle di esibirsi.

Madonna annulla il concerto, il toccante messaggio per i fan

“Sono profondamente addolorata di dover cancellare il concerto previsto per il 27 Gennaio a Londra” ha scritto la cantante al principio del suo post su Instagram: non si fa alcuna fatica a crederle.

Nel corso degli scorsi mesi Madonna è apparsa sempre più affaticata e scossa dalla consapevolezza di non riuscire più a reggere i ritmi tenuti per decenni. La sua confessione social ha quindi tutte le caratteristiche dell’assoluta sincerità e i fan si sono stretti intorno alla triste regina del pop.

“Ho delle ferite che mi hanno tormentato fin dall’inizio del tour, ma devo sempre ascoltare il mio corpo e metterlo al primo posto. L’unica cosa che voglio è deludere i miei fan o compromettere l’integrità del mio show” ha spiegato l’artista.

I problemi fisici di Madonna sono nati al principio dello scorso Ottobre 2019. All’epoca la cantante si era infortunata al ginocchio ed era stata costretta al riposo forzato da parte dei medici, che le avevano imposto di rallentare e cancellare alcune date se necessario.

La cantante, famosa per la sua dedizione al proprio lavoro e ai propri fan, ha sofferto immensamente l’allontanamento forzato dal palcoscenico. In precedenti post sui social la cantante aveva descritto lancinanti dolori al ginocchio che le impedivano di danzare e addirittura di muoversi. Oggi, anche nell’ultima fotografia postata su Instagram, Madame X appare appoggiata a un bastone che, differentemente dalla benda che Madonna utilizza nell’ultimo periodo, non è un vezzo estetico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 18 Dic 2019 alle ore 7:19 PST

Louise Veronica Ciccone, universalmente conosciuta come Madonna, ha compiuto 61 anni lo scorso agosto: da quando i suoi problemi di salute le stanno impedendo di continuare a regnare sulla scena pop mondiale, si sono moltiplicate le voci che la vorrebbero prossima al ritiro. Dal canto suo la pop star non sembra affatto intenzionata a lasciare le scene molto presto: probabilmente si limiterà a mettere in scena spettacoli fisicamente meno impegnativi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI