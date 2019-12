Lucas Peracchi scrive una dedica d’amore alla fidanzata Mercedesz e lancia una frecciatina ad Eva Henger nel giorno della sua intervista a Non è la D’Urso.

Lucas Peracchi si schiera dalla parte della fidanzata Mercedesz scrivendole una dedica su Instagram con cui lancia una frecciatina nei confronti di Eva Henger che ha attaccato la figlia per aver svelato la verità su Riccardo Schicchi.

Lucas Peracchi a Mercedesz Henger: “le persone che dovrebbero essere a prescindere sempre al tuo fianco, sono le prime che vogliono vederti piangere”

Mercedesz Henger ha svelato che Riccardo Schicchi non era il suo vero padre. La confessione di Mercedesz ha scatenato la dura reazione di Eva Henger che ha attaccato pubblicamente la figlia non condividendo la scelta di raccontare la verità. Lucas ha così voluto dimostrare il proprio sostegno alla fidanzata.

“Non è un periodo facile per te … e purtroppo le persone che dovrebbero essere a prescindere sempre al tuo fianco, sono le prime che vogliono vederti piangere … sbagliare è umano perseverare è diabolico… io sarò sempre al tuo fianco ❤️ sei sempre stata forte e lo sei tutt’ora… il tempo è galantuomo e il karma farà il suo corso e i piccoli diavoletti torneranno da dove sono venuti. Sei forte amore mio, ti amo. Ricorda non può piovere per sempre. Il nostro sorriso non ce lo toglierà nessuno! Sei unica! I love you”.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Le parole di Lucas sono arrivate poco prima delle dichiarazioni che Eva Henger ha rilasciato a Non è la D’Urso.

“Sono molto delusa, non sono arrabbiata con Mercedesz… lei fa le sue scelte. Riccardo era un uomo meraviglioso che ha dedicato la sua vita ai suoi figli ma l’unica e ultima richiesta è stata che di questa cosa non si parlasse pubblicamente. Io l’ho sempre rispettato anche quando sono uscite le prime polemiche mentre lei stava sull’Isola, ho sempre rispettato questa volontà di Riccardo per non deluderlo perché è come se gli fosse stato rubato il suo ruolo di padre al quale teneva tantissimo. Lei avrebbe dovuto rispettare ciò che è stato detto. Sono dispiaciuta per la memoria di Riccardo”, ha detto Eva a Barbara D’Urso.

Leggi anche—->Mercedesz Henger piange a Domenica Live per Riccardo Schicchi| “Non insulto mia madre Eva”

Poi ha concluso così: “Avrei preferito che di questa cosa non ne fossi venuta a parlare in televisione per non sporcare quella cosa bella che ti ha regalato Riccardo cioè un vero padre. Ci sono due tipologie di genitori adottivi quelli che ne vanno orgoglioso e vogliono dirlo subito e poi quelli che non vogliono si sappia: Riccardo faceva pare di questa categoria e la sua volontà doveva esser rispettata”.