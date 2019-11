Pelle | 5 consigli per prendersi cura dei piedi

I piedi sono una parte importante del nostro corpo che molto spesso vengono dimenticati passata la stagione estiva. Ecco 5 consigli per prendersene cura anche con il freddo.

I piedi sono una parte fondamentale del nostro corpo, lo sorreggono e ci permettono di muoverci in piena libertà. Non meritano dunque delle cure speciali ogni giorno della nostra vita? Troppe volte infatti, passata la staigone estiva in cui sono sempre in primo piano, vengono dimenticati e raramente si dedica loro un trattamento di bellezza e salute specifico.

Ecco 5 consigli per prendersi cura dei piedi anche in inverno. Trattamenti e beuaty routine da portare avanti ogni settimana, soprattutto inquesta stagione in cui sono stretti in calzature chiuse.

5 consigli per prendersi cura dei piedi ogni giorno

I piedi andrebbero curati e massaggiati ogni giorno, in modo semplice ma quotidiano. La cura deve riguardare sia la pelle che le unghie ma anche la loro struttura ossea che andrebbe massaggiata con costanza. Scopriamo insieme i 5 consigli da seguire per prendersi cura dei piedi in modo semplice, veloe ed efficace.

-1 Idratare

L’idratazione è fondamentale per mantenere dei piedi belli e sani, per questo non si dovrebbe mai dimenticare di massaggiarli con una crema specifica ogni giorno dopo la doccia. Se si hanno problemi di zone particolarmente secche come i talloni, alla sera si possono cospargere i piedi di burro di karitè o di olio di mandorle dolci e dopo aver indossato dei calzini di cotone, lasciare agire tutta la notte il rimedio. Al mattino i piedi saranno morbidi e vellutati.

-2 Esfoliare

L’esfoliazione è fondamentale anche per la pelle dei piedi, ogni giorno sottoposta a stress. Per eliminare le cellule morte e preparare la pelle al trattamento successivo, si potrà eseguire uno scrub anche casalingo. Lo si potrà preparare miscelando 1 bicchiere di olio vegetale a scelta, poco più di mezzo bicchiere di sale da cucina e 5 gocce di olio essenziale a piacere, ottimo quello alla lavanda. Dopo aver inumidito i piedi, massaggiarli con lo scrub per circa due minuti e poi risciacquare con acqua tiepida.

-3 Massaggiare

I piedi andrebbero massaggiati ogni giorno alla sera per qualche minuto. In questo modo, si scaricherà lo stress accumulato e si leniranno eventuali piccole infiammazioni dovute magari alle calzature.

-4 Unghie

Se in estate i piedi in primo piano potevano sfoggiare unghie colorate e affusolate, durante l’inverno andranno accorciate notevolmente. Le unghie troppo lunghe potrebbero subire dei traumi o causare dolore durante la deambulazione.

-5 Scegliere la calzatura giusta

Lo stiletto è sempre molto femminile ma non è amico dei piedi, che invece avrebbero bisogno di calzature confortevoli e con la pianta abbastanza larga. Scegliere la calzatura che faccia stendere i piede in modo sano e corretto, sarà fondamentale per mantenerlo sano.