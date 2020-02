Festival di Sanremo | In queste ore il cantante Morgan, in gara con l’artista Bugo, ha minacciato di non esibirsi più all’Ariston

Morgan non sarebbe se stesso se anche al Festival di Sanremo non fosse uno dei protagonisti indiscussi delle polemiche relative alla manifestazione musicale. Cosa è successo?

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il cantante avrebbe scritto una lettera a Stefano Coletta, direttore di Rai 1, chiedendogli di provare per la serata delle cover il pezzo almeno tre volte e non una sola come previsto. Se non gli sarà data quest’opportunità, potrebbe non esibirsi questa sera insieme a Bugo.

La replica di Amadeus è prontamente arrivata. Il conduttore ha affermato che per motivi tempistici non è possibile provare più a lungo del possibile. Per il Festival sarebbero necessari mesi di prove, ma purtroppo ne dispongono soltanto di uno. Amadeus ci ha tenuto a ribadire che al cantante, però, è stata concessa la piena libertà artistica.

Riusciremo, quindi, a vedere stasera Morgan al Festival di Sanremo?