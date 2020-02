GF Vip | Clizia fa una strana confessione: c’entra Paolo Ciavarro?

GF Vip | Clizia Incorvaia nelle scorse ore ha fatto una strana confessione nella casa. E’ stata forse messa in crisi da Paolo Ciavarro?

Clizia Incorvaia nelle scorse ore è apparsa più confusa con mai nella casa del GF Vip. Il motivo? Beh, non è chiaro nemmeno a lei.

L’ex di Francesco Sarcina ha affermato di non sapere cosa vuole nella vita e, nonostante sia stata lei a chiarire a Paolo Ciavarro che una persona al di fuori che forse l’aspetta, non sopporta che il concorrente di Alfonso Signorini abbia preso, in un certo senso, le distanze da lei.

Clizia Incorvaia al GF Vip ha confidato agli altri inquilini della casa di non avere affatto le idee chiare su cosa fare e di cosa volere da un uomo. Sembrerebbe proprio che Paolo Ciavarro l’abbia mandata in tilt scegliendo di allontanarsi, seppur non in maniera definitiva, da lei.

Paolo Ciavarro mette in crisi Clizia Incorvaia al GF Vip

Paolo Ciavarro ha confidato al confessionale del Grande Fratello Vip di aver, forse, adottato una strategia con Clizia Incorvaia. Il motivo?

Il giovane conduttore di Forum si è definito un ragazzo complicato, sicuramente non simile ai suoi coetanei, che di certo non si lascia andare facilmente.

Paolo ha bisogno di tempo per lasciarsi andare e di certo lo fa soltanto quando crede che ne valga la pena. Il giovane Ciavarro è consapevole dei sensi di colpa di Clizia e per questo motivo ha scelto di prendere le distanze, forse nella speranza che sia proprio lei ad avvicinarsi a lui nel corso di questi giorni.

La strategia di Paolo Ciavarro al GF Vip sembra raccogliere i frutti del suo successo, visto che Clizia Incorvaia non ha più la minima idea di come comportarsi con lui.

Come si evolveranno le cose tra Clizia e Paolo al Grande Fratello Vip? La coppia sta finalmente per sbocciare?