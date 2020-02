Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi a Sanremo: “Non è ipocrisia, ma…”

Amadeus ha ricordato il suo collega Fabrizio Frizzi prima di dare il via alla gara dei big del Festival di Sanremo

Se pensate che le emozioni si fossero tutte concentrate durante la prima puntata del Festival di Sanremo, beh vi sbagliate di grosso.

Il direttore artistico, e presentatore, Amadeus prima di dare alla gara dedica ai big della musica italiana, ha voluto rendere omaggio al suo collega Fabrizio Frizzi.

Il conduttore ci ha tenuto a precisare che Fabrizio, se fosse stato ancora tra noi, avrebbe sicuramente condotto lui quest’edizione del Festival.

“Ci tengo a precisare che queste parole non sono dettate dall’ipocrisia” ha chiarito il padrone di casa. “Ma se Fabrizio fosse ancora stato qui con tutti noi” ha proseguito. “Sarebbe sicuramente al posto mio, avrebbe condotto lui quest’edizione del Festival” ha concluso emozionato.

Amadeus ha ricordato Fabrizio Frizzi a Sanremo, facendo commuovere tutti i presenti in studio e il pubblico da casa.

Leggi anche:

Sanremo 2020 | La terribile verità degli orchestrali: stipendi da fame

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Fabrizio Frizzi: l’omaggio di Amadues al Festival di Sanremo 2020

L’omaggio a Fabrizio Frizzi a Sanremo 2020 non si è di certo concluso qui. Amadeus ha fatto salire sul palco anche Nicoletta, moglie del conduttore, ringraziandola per aver accettato il suo invito, ma averla lì con lui sul palco rappresentava l’unico modo con cui rendere omaggio non solo ad un grande artista, ma anche ad un grande amico e collega.

Il pubblico dell’Ariston è apparso piuttosto commosso nel ricordare un grande presentatore che ancora oggi è nel cuore di tutti i telespettatori. Dopo l’omaggio a Mia Martini di Tiziano Ferro fatto durante il debutto del Festival di Sanremo, omaggio che è stato commentato anche da Loredana Bertè, non poteva non mancare quello del conduttore a Fabrizio Frizzi.

Leggi anche:

Festival di Sanremo | Dagospia fa outing a due artisti in gara – VIDEO

Questa seconda serata di Sanremo con Amadeus sembra promettere ancora meglio di quella di ieri sera, assolutamente da record visti gli ascolti collezionati. Basti pensare che si è aperto questo nuovo appuntamento con Fiorello che imita Maria De Filippi e lei che chiama in puntata.