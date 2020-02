Il fitness è sempre più parte delle nostre vite ed ogni anno arrivano nuovi tipi di allenamento da svolgere. Scopriamo quelli del 2020.

Con l’arrivo del nuovo anno, la voglia di rinnovarsi e di sperimentare qualcosa di nuovo tende a coinvolgere sempre più persone. Ciò avviene anche nel settore del fitness dove ogni anno vengono proposte nuove discipline da seguire al fine di rendere l’allenamento più dinamico e mai noioso.

Noi di chedonna, quindi, vi illustreremo quelle che sono le nuove attività sportive da provare nel corso del nuovo anno. In questo modo, oltre a fare nuove esperienze si potrà allenare il corpo in modo diverso dal solito, uscendo un po’ dalla solita monotonia e scoprendo qualcosa che con il tempo potrebbe diventare proprio l’attività sportiva del cuore.

Le attività sportive del 2020

Iniziare il nuovo anno sperimentando qualcosa di nuovo è un buon modo per mantenere aperta la mente e appurare se quanto si sta facendo è esattamente il meglio per se stessi o se in giro c’è qualcosa che può risuonare maggiormente con le proprie corde.

Ogni anno, dopotutto, il modo di allenarsi cambia in base ai trend del momento e a quanto si scopre in campo scientifico sul corpo umano ed il suo funzionamento. Cercare di restare quantomeno aggiornati è quindi sempre consigliato.

Ma quali sono, quindi, le nuove tendenze che secondo gli esperti andranno per la maggiore nel corso del 2020? Scopriamo le più gettonate.

Allenamenti per corpo e mente

Negli ultimi anni si sta prestando sempre più attenzione all’importanza di mantenere in sintonia corpo e mente. Ciò vale anche per l’attività fisica che ogni anno propone nuovi modi per allenarsi senza dimenticarsi anche della mente. Ne è un esempio la corsa meditativa alla quale nel 2020 si aggiungono nuove discipline come il Bowsprint yoga ed il Mala Flow Vinyasa.

Il Bowsprint yoga è una sorta di terapia posturale che mira a rimettere in asse la naturale curvatura della schiena tramite lo yoga. Un modo per sentirsi meglio nel fisico e nella mente. Forse non sarà un allenamento dinamico ma i risultati sapranno certamente ricompensare della pazienza che serve sempre, almeno all’inizio, per entrare in sintonia con questo genere di discipline.

Il Mala Flow Vinyasa è invece una forma di yoga creativo che mira ad allenare il corpo e centrare la mente. Si tratta nella fattispecie dell’unione di diverse discipline di yoga tra le quali spiccano l’Hatha yoga e l’Ashtanga yoga. Il tutto si svolge coordinando la respirazione ad ogni movimento. Si giunge così ad un flusso lento ed elegante nel quale corpo e mente sono allineati al punto da riuscire a raggiungere alti livelli di concentrazione e tutto ciò mentre ci si allena.

Allenamenti per chi ama il ritmo

Chi ama danzare e muoversi potrà speimentare il Sambafit che, come il nome stesso suggerisce, è una sorta di ballo che si basa su coreografie svolte su musiche brasiliane e, più in generale, di vario genere. Un mix tra danza, cardio fitness e aerobica che, a suon di musica, divertirà mentre ci si allena.

Boxe Balance & Tribal Training. Sempre per restare in movimento, si può sperimentare questa novità assoluta che mette insieme della musica tribale remixata ad esercizi di workout che si fondono con alcuni elementi di boxe. Un modo per allenarsi senza mai annoiarsi e assicurandosi il giusto dispendi economico al quale si aggiunge anche un lavoro tecnico dato appunto da quanto preso dalla boxe.

Gli allenamenti dolci

Chi ama allenarsi senza stress potrà optare per il Body Butterfly, uno sport che consente di attivare i muscoli in modo passivo grazie ad attrezzi ed oscillazioni del corpo. Ottimo per chi soffre di mal di schiena e per chi sente il bisogno di approcciarsi allo sport in modo diverso dal solito.

Lo yoga dinamico. Infine, una piccola menzione va allo yoga dinamico che sta riscuotendo sempre maggior successo. Si tratta infatti di sessioni di yoga mescolate ad altre discipline. Esistono diverse varianti e, almeno all’inizio, è consigliabile provarne diverse per capire qual è quella più adatta alle proprie esigenze. Una volta sperimentata quella giusta, però, fare yoga diventerà qualcosa di rilassante ma soprattutto divertente e in grado di scaricare lo stress.

Ovviamente le attività da sperimentare sono tante e varie ed il consiglio è quello di informarsi nella propria palestra di fiducia e di approfittare dei vari corsi con prova gratuita per scoprire cosa si apprezza di più. In questo modo l’attività fisica sarà sempre più un piacere da attendere con ansia.

