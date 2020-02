I nomi degli stilisti che in questi due prime serate di Sanremo 2020 hanno vestito le bellissime spalle di Amadeus. Look per ora apprezzati dal pubblico



Sanremo da sempre non è solo musica, anzi molto spesso le canzoni passano in secondo piano per dare più importanza a tutto quello che gira intorno al Festival. E uno dei temi più caldi sono soprattutto i look, ancora una volta quest’anno.

Un anno in cui il conduttore ha deciso di puntare molto sul mondo delle donne. Saranno infatti molte le donne che accompagneranno Amadeus in questa avventura. Ma chi sono gli stilisti che hanno scelto le belle spalle di Amadeus?

Partiamo proprio da questa secondo serata dove abbiamo visto scendere con una certa disinvoltura Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, le due conduttrici del Tg1. Laura ha optato per un abito di Sylvio Giardina in velluto nero e organza che ben segna le sue forme ancora perfette. Emma D’Aquino invece ha scelto un abito di Antonio Grimaldi dal bellissimo color écru. Un vestito che ha conquistato tutti soprano il pubblico social.

La terza donna della serata è Sabrina Salerno, che si inciampa scendendo a causa del suo altissimo tacco. Ma nonostante i problemi con le scale non possiamo non notare l’eleganza e la delicatezza del lungo tubino nero con paillettes e notevole spazzo laterale nero scelto dalla cantante. Il pubblico in sala apprezza.

Rula Jebreal e Diletta Leotta, chi ha vinto in eleganza?

Sono piaciuti molto sicuramente gli abiti che hanno mostrato ieri le due super vallette

Rula Jebreal e Diletta Leotta. La prima ha colpito per la sue raffinatezza puntando su Armani che la giornalista ha vestito benissimo facendo risaltare le sue forme.

Abiti molto più scenici quelli scelti da Diletta Leotta. che ha scelto invece Etro. Degli abiti molto impegnativi e in stile molto principesco. Gli abiti della Leotta hanno conquistato molto meno rispetto a quelli della collega. Un vestito che ha dato alla Leotta anche problemi a scendere dalle scale.

Un festival dove a vincere non è solo la musica ma anche i look. Voi chi avete preferito in queste due serate?