Come ogni anno, al rientro dalle vacanze si cerca un’attività sportiva che sia in grado di dare la carica e di far tornare in forma. Che si voglia perdere peso o si punti semplicemente su qualcosa che sia in grado di modellare, lo sport è una delle esigenze primarie, essendo anche un modo per caricarsi di energie positive ed eliminare quelle negative causate dal rientro al lavoro e dalla ripresa delle varie attività quotidiane.

Tra tante discipline, quest’anno, una che sembra aver attirato l’attenzione generale è la mindful boxing, una sorta di boxe da praticare per modellarsi e alla quale unire la meditazione, in modo da ottenere più risultati contemporaneamente. Dopo una sessione di allenamento, infatti, oltre ad aver bruciato quante più calorie possibili, ci si sentirà cariche e al contempo rilassate. Il trucco sta nelle endorfine sprigionate dallo sport e alle quali si unisce il senso di rilassatezza dato dallo stato meditativo nel quale si entra durante la concentrazione richiesta dall’allenamento.

Minfdul boxing: come funziona

Fonte: iStock photos

La mindful boxing, come il nome stesso suggerisce, è una disciplina che unisce la meditazione alla boxe. Per praticarla basta munirsi di abiti comodi tra i quali non devono assolutamente mancare un reggiseno sportivo, scarpe da ginnastica e guantoni o fasce adatte per proteggere le mani.

Una volta trovato il corso è consigliato associare al tutto un’alimentazione sana e cioè priva di zuccheri raffinati e con alimenti bilanciati e in grado di dare la giusta energia all’organismo.

Ma in cosa consiste la mindful boxing? Si inizia con allenamenti che comprendono esercizi tipici del box che vanno eseguiti con la giusta concentrazione. Quando si pensa a come dare o schivare un colpo, infatti, il cervello non ha tempo per pensare ad altro ed è quindi costretto ad estraniarsi da tutto il resto. Ciò porta a svuotare la mente che in questo modo entra in uno stato di meditazione. Per questo motivo, a chi lo desidera, è consigliato persino di recitare un mantra, in modo da ottenere maggiori risultati. Questo dovrà essere semplice e possibilmente in una lingua comprensibile in quanto mentre viene recitato deve essere ben compreso affinché funzioni.

Il bello di questa disciplina è che non si deve necessariamente arrivare allo scontro sul ring. Il semplice percorso di allenamento basta già a migliorare la postura, aiutare a modellare il corpo e se serve a bruciare le calorie in eccesso. Fatto ciò ci si deve preoccupare solo di rilassasi ed il gioco è fatto. Sarà per questo che sta diventando sempre più la disciplina sportiva del 2019? A questo punto non resta che provarla!

