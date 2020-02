GF Vip | Paolo Ciavarro si sbilancia su Clizia: “Ha i sensi di colpa”

GF Vip | Paolo Ciavarro in confessionale si è sbilanciato su Clizia Incorvaia, chiedendosi se la modella avesse i sensi di colpa visto che al di fuori della casa ci sarebbe un ragazzo ad aspettarla

Che a Paolo Ciavarro piaccia la concorrente Clizia Incorvaia non è di certo un mistero. Anche se l’ex di Francesco Sarcina, dopo la sorpresa di Eleonora Giorgi lunedì scorso, sembrerebbe essersi un po’ spaventata. Il motivo?

Clizia non credeva che lei e Paolo al di fuori della casa venissero percepiti come una coppia e per questo motivo ha fatto un po’ dietrofront, rivelando al figlio d’arte che da un mese frequenta un altro ragazzo e non sa bene come comportarsi.

Paolo Ciavarro al GF Vip ha commentato la rivelazione in confessionale, restando un po’ scettico di fronte alle parole di Clizia Incorvaia.

“Non immaginavo minimamente che avesse qualcuno al di fuori. Anche se è una situazione incerta” ha esordito il concorrente. “Io al posto suo non la prenderei bene, ma per parlarmene evidentemente ho scosso qualcosa dentro di lei” ha continuato. “Ha i sensi di colpa e per questo, forse, me ne parlato?”

Clizia Incorvaia cotta di Paolo Ciavarro al GF Vip? Il sospetto

Clizia Incorvaia ovviamente non sospetta nulla di quanto confidato da Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip, anche se prima di parlare con lui dei suoi dubbi ne ha parlato a lungo con Licia Nunez, che di recente è stata al centro del gossip a causa di alcune rivelazioni di Stefania Orlando sul suo conto.

Clizia ha ammesso di non aspettarsi minimamente di essere percepita come una coppia nel mondo esterno. “Mi sento come se avessi visto il filmino di un matrimonio che non abbiamo nemmeno consumato” ha confidato Clizia Incorvaia del GF Vip, ammettendo di non sapere se la persona che ha al di fuori la stia aspettando un meno, visto che tra loro c’era soltanto una conoscenza di un mese.

Clizia non ha però potuto negare, come già rivelato qualche giorno fa, di provare una forte attrazione per Paolo. Come si evolverà la storia tra Clizia e Paolo al GF Vip e soprattutto: questa famosa persona aspetterà buona quando il reality show finirà?

