Carlotta Maggiorana si ritira dal Grande Fratello Vip 2020: Rita Rusic svela il vero motivo dell’abbandono dell’ex Miss Italia.

Carlotta Maggiorana ha gettato la spugna e ha ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello Vip 2020. L’ex Miss Italia che, negli ultimi giorni ha affrontato diversi momenti difficili, nel corso della diretta della nona puntata del reality ha così annunciato ad Alfonso Signorini di volersi ritirare dal gioco.

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Carlotta ha mostrato segni di sofferenza. L’ex Miss Italia, la prima nella storia del reality show, non ha metabolizzato la lontananza dal marito e dalla sua famiglia. Nonostante abbia tentato in tutti i modi di superare la crisi raccontandosi in modo intimo e svelando di sognare di diventare mamma, la Maggiorana ha deciso di ritirarsi.

Prima del confronto tra Antonio Zequila ed Eva Robin’s, così, Carlotta ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a ritirarsi. “Ti ringrazio – ha detto ad Alfonso Signorini – per avermi dato l’opportunità di partecipare perché è stata un’avventura davvero meravigliosa. Mi ha fortificata, però dopo un mese dove mi sento chiusa… come una farfalla quando sotto a un bicchiere di plastica. Ho avuto anche degli attacchi di panico ed è giusto che io abbandoni il gioco ora”.

“Mi dispiace molto – sono state le parole di Signorini – perché sai quanto ci tenessi alla tua presenza ma voglio che tu sia serena”.

Ai compagni, poi, Carlotta ha detto: “Vi ringrazio immensamente perché ho conosciuto venti persone, ognuna di voi veramente bellissima, con il proprio carattere e il proprio modo di fare. Spero di vedervi una volta che uscirete anche voi. Ognuno di voi mi ha regalato un pezzo del vostro cuore, sono veramente grata di avervi conosciuto e di aver fatto quest’avventura con voi, e di avervi fatto provare le mie torte!”.

A svelare il vero motivo del ritiro della Maggiorana è stata Rita Rusic che, in studio, parlando con Signorini, ha detto: “Il problema è che non dorme. Lì c’è Patrick che russa come quattro trattori, c’è Fabio Testi che russa più lentamente, poi c’è Zequila, e lei mi diceva ‘Io non riesco a dormire… Il mio problema è che se io non dormo divento pazza’”.

Ivan si è mostrato abbastanza risentito essendo stato eliminato per aver perso la sfida al televoto proprio con Carlotta: “Lei è una persona che voleva andare via, io sono rimasto con la voglia di continuare…”.