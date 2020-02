Sanremo 2020 | Scaletta delle 5 serate, ospiti, cantanti e duetti

Sanremo 2020: diretta streaming, scaletta delle 5 serate, cantanti, ospiti, duetti, vallette della 70esima edizione del Festival condotto da Amadeus.

Il Festival di Sanremo 2020 comincia ufficialmente martedì 4 febbraio per concludersi sabato 8 febbraio quando sarà decretato il vincitore assoluto della settantesima edizione della kermesse musicale. Amadeus, padrone di casa, sul palco del Teatro Ariston è affiancata da donne diverse in ogni serata e, soprattutto, da due grandi amici come Tiziano Ferro e Fiorello.

Sanremo 2020: le vallette di Amadeus

Giornaliste, modelle e conduttrici sono le donne che affiancano Amadeus durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2020. Ecco chi sono e quando le vedremo:

Martedì 4 febbraio: Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Mercoledì 5 febbraio: Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno

Giovedì 6 febbraio: Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu

Venerdì 7 febbraio: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello

Sabato 8 febbraio: Mara Venier, Francesca Sofia Novello e Diletta Leotta

Sanremo 2020: cantanti e canzoni in gara

I Big della 70esima edizione del Festival di Sanremo sono:

I cantanti della sezione Nuove Proposte sono:

Sanremo 2020: i duetti con ospite

Giovedì 6 febbraio, terza serata del Festival, i 24 Big in gara si esibieranno in duetto con ospiti italiani e internazionali esibendosi con le cover ovvero i brani che hanno fatto la storia di Sanremo.

Alberto Urso: La Voce Del Silenzio con Ornella Vanoni

Piero Pelù: Cuore Matto con Mario Zelinotti

Marco Masini: Vacanze Romane con Arisa

Tosca: Piazza Grande con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro: Gli Uomini Non Cambiano con Annalisa

Bugo E Morgan: Canzone Per Te

Anastasio: Spalle Al Muro con PFM

Le Vibrazioni: Un’Emozione Da Poco con Canova

Enrico Nigiotti: Ti Regalerò Una Rosa con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo: Deborah con Fausto Leali

Rita Pavone: 1950 con Amedeo Minghi

Diodato: 24 Mila Baci con Nina Zilli

Francesco Gabbani: L’Italiano

Levante: Si Può Dare Di Più con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Irene Grandi: La Musica E’ Finita con Bobo Rondelli

Junior Cally: Vado Al Massimo con i Viito

Paolo Jannacci: Se Me Lo Dicevi Prima con Francesco Mandelli

Elodie: Adesso Tu con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini: Non Succederà Più con Myss Keta

Giordana Angi: La Nevicata Del 56 con SOLIS String Quartet

Raphael Gualazzi: E Se Domani con Simona Molinari

Pinguini Tattici Nucleari: Papaveri E Papere, Nessuno Mi Può Giudicare, Gianna Gianna, Sarà Perché Ti Amo, Una Musica Può Fare, Salirò, Sono Solo Parole, Rolls Royce

Rancore: Luce con Dardust e La Rappresentante Di Lista

Riki: L’Edera con Ana Mena

Sanremo 2020: tutti gli ospiti

Sono tantissimi gli ospiti che, durante le cinque serate della settantesima edizione del Festival di Sanremo si alterneranno sul palco del Teatro Ariston. Ecco tutti i nomi annunciati: Albano e Romina Power, il cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria ed Emma Marrone che si esibirà poi con un brano tratto dal suo ultimo album “Fortuna” e con un medley dei suoi più grandi successi.

E ancora: Massimo Ranieri, i Ricchi e Poveri, Zucchero, Gianna Nannini, Ghali, Biagio Antonacci, Dua Lipa, Mika, Lewis Capaldi, Johnny Dorelli, Christian De Sica e gli attori del film “La mia band suona il pop” di Fausto Brizzi ovvero

Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi.

Sanremo 2020: scaletta prima serata 4 febbraio

Martedì 4 febbraio si esibiscono 12 Big e 4 Nuove proposte. Per le Nuove Proposte Eugenio in via di gioia, Fadi, Leo Gassmann, Tecla Insolia; per i Big Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Vibrazioni, Alberto Urso.

I Big vengono votati dalla giuria demoscopica e, al termine della serata, viene stilata una classifica parziale che sarà completata con le esibizioni della seconda serata. Anche i giovani vengono votati dalla giuria demoscopiaca. Le due canzoni più votate accedono alla quarta serata mentre le altre due vengono eliminate.

Gli ospiti sono: Tiziano Ferro e Fiorello presenti in ogni serata, Al Bano e Romina Power che presentano un inedito composto da Cristiano Malgioglio, il cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria ed Emma Marrone.

Sanremo 2020: scaletta seconda serata 5 febbraio

Mercoledì 5 febbraio, per le Nuove proposte si esibiscono Fasma, Matteo Faustini, Gabriella Martinelli e Lula e Marco Sentieri. Per i big, invece, si esibiscono: Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lambroghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca, Michele Zarrillo.

Anche stasera vota la giuria demoscopica sia per i Big (viene stilata lòa classifica parziale) che per le Nuove proposte (le due canzoni più votate accedono alla quarta serata mentre le altre due vengono eliminate.

Gli ospiti della serata sono i Ricchi e Poveri e Zucchero.

Sanremo 2020: scaletta terza serata 6 febbraio

La terza serata del Festival di giovedì 6 febbraio è denominata “Sanremo 70”. Tutti i 24 Big si esibiscono insieme ad ospiti italiani e stranieri esibendosi con delle cover scelte tra le canzoni più rappresentative della storia del Festival. Le esibizioni saranno votate dai musicisti e dai coristi dell’Orchestra e i voti concorreranno alla determinazione della classifica generale dei Campioni.

Gli ospiti sono: Massimo Ranieri, Roberto Benigni, Mika e Lewin Capaldi.

Sanremo 2020: scaletta quarta serata 7 febbraio

La quarta serata di venerdì 7 febbraio si apre con l’esibizione dei quattro cantanti della sezione Nuove Proposte. La votazione avviene con sistema misto: giuria demoscopica, giuria della sala stampa, tv radio e web e televoto. Le due canzoni più votate accedono alla finalissima della serata mentre le altre due vengono eliminate.

Si esibiscono i 24 Big in gara e le canzoni sono votate dalla giuria della sela stampa, tv, radio e web. Gli ospiti della serata sono Johnny Dorelli, Dua Lipa, Gianna Nannini e Ghali.

Sanremo 2020: scaletta quinta serata 8 febbraio

La quinta ed ultima serata del Festival in programma sabato 8 febbraio è dedicata alla gara dei Campioni. Tutti i 24 Big in gara si esibiscono nuovamente sul palco del Teatro Ariston. La votazione avviene con sistema misto: giuria demoscopica, giuria della sala stampa, tv radio e web e pubblico tramite televoto.

Vengono svelate le tre canzoni più votate. Le votazioni precedenti vengono azzerate e si procede ad una nuova votazione sempre con sistema misto della giuria demoscopica, giuria della sala stampa, tv radio e web e pubblico tramite televoto. La canzone con la percentuale di voto più alta è eletta la Vincitrice della settantesima edizione del Festival.

Gli ospiti della finale di Sanremo 2020 sono Christian De Sica e gli attori del film “La mia band suona il pop” di Fausto Brizzi ovvero Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi e Biagio Antonacci.