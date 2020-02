Achille Lauro risponde alle critiche sul look sfoggiato a Sanremo 2020. “Qualcuno mi dice: ma che ti è successo? Io rispondo: Sono diventato una signorina”.

Achille Lauro rompe il silenzio e risponde direttamente a chi continua a criticare il look scelto per il Festival di Sanremo 2020. Dopo aver sfoggiato un look ispirato a San Francesco durante la prima serata, per la serata delle cover durante la quale ha duettato con Annalisa sulle note di “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, Achille ha deciso di omaggiare David Bowie. La scelta, però, è stata molto criticata ed oggi Achille replica durantemente sui social svelando anche la vera motivazione dei suoi outfit.

Achille Lauro, la verità sul look di Sanremo 2020: “ Sono allergico ai modi maschili, ignoranti con cui sono cresciuto. Allora indossare capi di abbigliamento femminili, oltre che il trucco è il mio modo di dissentire”

Achille Lauro scende in campo per le donne. Dietro la scelta di truccarsi e, in alcuni casi, d’indossare anche capi d’abbigliamento femminili, è il modo scelto dall’artista per prendere le distanze da un mondo maschile ancora ignorante e volgare nei confronti delle donne.

“Sono stato anche io bambina. Cinquantenni disgustosi, maschi omofobi. Ho avuto a che fare per anni con ‘sta gente volgare per via dei miei giri. Sono cresciuto con ‘sto schifo.

L’aria densa di finto testosterone, il linguaggio tribale costruito, anaffettivo nei confronti del femminile e in generale l’immagine di donna oggetto con cui sono cresciuto.

Sono allergico ai modi maschili, ignoranti con cui sono cresciuto. Allora indossare capi di abbigliamento femminili, oltre che il trucco, la confusione di generi è il mio modo di dissentire e ribadire il mio anarchismo, di rifiutare le convenzioni da cui poi si genera discriminazione e violenza”, scrive Achille su Instagram.

“Sono fatto così mi metto quel che voglio e mi piace: la pelliccia, la pochette, gli occhiali glitterati sono da femmina? Allora sono una femmina. Tutto qui? Io voglio essere mortalmente contagiato dalla femminilità, che per me significa delicatezza, eleganza, candore. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma che ti è successo? Io rispondo: Sono diventato una signorina“, conclude.



Tantissimi i messaggi di fans e vip che applaudono il coraggio di Achille. “Sempre con te amore de zia”, scrive Mara Venier. “Grazie. Le tue parole valgono tantissimo per tutte le persone che ogni giorno vengono discriminate e per questo si sentono diverse, sbagliate. Evviva la libertà e la gente in grado di coglierne tutte le sue meravigliose sfumature”, aggiunge Anna Foglietta. “Fai come me…..lancia sempre un delicato sorriso” è, invece, il commento di Cristiano Malgioglio. “Grazie per averlo ricordato… e non ti fermare, ormai hai una missione da compiere”, scrive, invece, Enzo Miccio.