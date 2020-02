GF Vip | Paola Di Benedetto confessa: “Ecco perché ho perdonato Fede”

GF Vip | Paola Di Benedetto ha confidato a Serena Enardu e al suo compagno Pago il motivo per cui ha scelto di perdonare Federico Rossi di Benji e Fede

Paola Di Benedetto ha finalmente affrontato uno degli argomenti che il pubblico del GF Vip più attendeva di sapere fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Ebbene sì, Paola ha parlato del periodo di crisi vissuto con Federico Rossi di Benji e Fede. Paola, mentre si confrontava con Serena Enardu e Pago, ha rivelato il motivo che l’ha spinta a perdonare il suo compagno.

“Sono stata malissimo” ha esordito Paola Di Benedetto del GF Vip. “Conoscevo anche altri ragazzi, belli e intelligenti, avevo tantissime tentazioni di fronte ai miei occhi” ha proseguito la modella. “Ma non erano lui ed io mi ritrovavo sempre a cercare lui anche negli altri” ha chiarito Paola.

“Per questo ho deciso di volerne parlare con lui. Stavo male” ha concluso la Di Benedetto.

Paola Di Benedetto al GF Vip si racconta a Pago e Serena Enardu

Paola Di Benedetto, che di recente ha rivelato anche com’è nata la sua storia con Fede, ha anche parlato del periodo in cui lei e il cantante si sono lasciati, confidando di essere stata malissimo.

“Avevo smesso di mangiare” ha spiegato la fidanzata di Federico Rossi. “Mi hanno raggiunto i miei genitori e mi hanno detto che non potevo continuare così” ha proseguito. “E hanno fatto bene, ringrazio di averli avuti vicino. Da quel giorno mi sono ripromessa che non sarei mai stato così male per qualcuno” ha concluso.

Paola Di Benedetto ha spiegato perché ha perdonato Fede al Grande Fratello Vip per poi confidare che senza il suo fidanzato non riusciva ugualmente a vivere la sua vita in maniera serena.

Per questo motivo, ha scelto di confrontarsi con lui e di dargli una seconda possibilità. “Siamo ritornati insieme dal mese di settembre, circa” ha ammesso Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip con Serena Enardu e Pago, che di recente sono al centro del ciclone per aver rivelato la loro strategia di gioco.

Al momento però Paola Di Benedetto continua a sentire la mancanza del suo Fede, che di volerle fare una sorpresa al GF Vip sembra proprio non volerne sapere.