Francesco Gabbani svela il suo più grande desiderio prima di Sanremo

Francesco Gabbani prima di esibirsi al Festival di Sanremo di Amadeus ha rivelato qual è il suo più grande sogno

Francesco Gabbani, dopo lo straordinario successo ottenuto al Festival di Sanremo con il suo brano Occidentali’s Karma, ha deciso di riprovarci anche quest’anno con l’inedito Viceversa.

Il pezzo sta riscontrando un buon successo tra il pubblico, pubblico che non vedeva l’ora di sentirlo cantare ancora, ma prima dell’esibizione di questa sera il cantante, ai microfoni di Fan Page ha rivelato qual è il suo grande sogno e no, non ha nulla a che fare con la sua carriera musicale.

Francesco Gabbani ha confidato il suo più grande sogno prima di Sanremo 2020 ed è quello di avere una famiglia tutta sua. Francesco, infatti, non vede l’ora di poter diventare papà ma prima che questo giorno arrivi deve prima trovare la donna della sua vita. Ci riuscirà? Noi crediamo proprio di sì.

Francesco Gabbani perde la serata della cover a Sanremo: il web in rivolta

Francesco Gabbani è pronto ad esibirsi questa sera al Festival di Sanremo con il suo brano Viceversa, qui potete leggere il testo della canzone, ma il pubblico non ha nascosto un certo malcontento per quello che è accaduto nelle scorse ore. Cosa è successo?

Francesco Gabbani a Sanremo 2020, durante la serata dedicata alle cover, si è esibito sulle note di L’Italiano di Toto Cutugno, lanciando un messaggio ben preciso di fronte ai numerosi episodi di razzismo che accadono ogni giorno nel nostro paese.

La performance ha commosso tutto il pubblico presente all’Ariston, e anche quello da casa, ma non l’orchestra che ha deciso di assegnare la vittoria della serata a Tosca.

Il web si è detto profondamente indignato in quanto, secondo il parere del pubblico sovrano, sarebbe stata premiata un’esibizione bella soltanto a livello vocale che non lanciava nessun messaggio a differenza del brano proposto da Gabbani. Una decisione considerata ingiusta, considerato che i voti assegnati ieri si sommeranno a quelli della finale di sabato.

Ma il pubblico, ancora una volta, è pronto a supportare l’artista. Fortuna che Pippo Baudo aveva dichiarato che la carriera di Gabbani sarebbe durata poco.

Nell’attesa che il suo più grande sogno si avveri, Francesco Gabbani può sempre puntare a vincere il Festival di Amadeus.