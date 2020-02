GF Vip | Paola Di Benedetto confessa: com’è nato l’amore con Fede

GF Vip | Paola Di Benedetto ha confidato ai suoi compagni di viaggio com’è nato il suo amore con Federico Rossi di Benji e Fede

Paola Di Benedetto, nelle scorse ore, è tornata a parlare della sua storia d’amore con il cantante Federico Rossi di Benji e Fede.

La concorrente di Alfonso Signorini ha raccontato ai suoi compagni di viaggio al GF Vip com’è nata la sua storia d’amore con il cantante. L’aneddoto, farà sorridere, ma è molto simile a quanto raccontato da Chiara Ferragni e Fedez sulla nascita del loro amore. Com’è nato?

Paola Di Benedetto del GF Vip ha rivelato che quando ha conosciuto il suo attuale compagno si trovava nelle Marche per lavoro ed era solita ascoltare un pezzo in radio di cui non conosceva il cantante. Una volta casa, ha googolato il pezzo e ha scoperto appartenere a Benji e Fede. Cosa ha fatto allora la modella?

Ha contattato Federico Rossi su Instagram, facendogli i complimenti per la canzone. Da quel momento non hanno più smesso di parlare.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Il web accusa Fede di aver tradito Paola Di Benedetto: lui sbotta

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Paola Di Benedetto e Fede prendono casa insieme dopo il GF Vip? Parla lei

La modella Paola Di Benedetto del Grande Fratello Vip, che recentemente ha svelato un retroscena sui cachet ricevuti dai concorrenti di Alfonso Signorini, ha raccontato ai suoi compagni che lei e Federico Rossi da qualche tempo stanno pensando di andare a vivere insieme. Il motivo?

Oltre al legame che inizia man mano a diventare sempre più forte, il suo compagno si ritrova spesso a Milano per lavoro e la modella vive già lì. Quale occasione migliore, se non questa, di unire le due cose?

Dopo che il pubblico ha scoperto com’è nato l’amore tra Paola Di Benedetto e Fede, è venuto a conoscenza anche che i due vogliono prendere casa insieme e non utilizzare quella in cui la modella vive attualmente. Il motivo? Come rivelato dalla concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini, la casa in cui si trova adesso è particolarmente piccola per due persone, 50 mq, quindi sarebbero opportuno sceglierne una maggiormente adatta per due persone.

Tra una confessione e l’altra, però, c’è anche chi però pensa ad abbandonare il gioco. Andrea Montovoli sta considerando l’idea di abbandonare il Grande Fratello Vip.

Leggi anche:

GF Vip | Zequila nella bufera per la frase su Eva Robins: “E’ ignorante!”

Paola Di Benedetto del GF Vip è più innamorata che mai del suo Federico Rossi, anche se quest’ultimo non le ha ancora fatto una sorpresa nella casa più spiata d’Italia.