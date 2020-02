Uomini e Donne: Ela Enardu smaschera Antonio Zequila al GF Vip

Uomini e Donne | Elga Enardu ha smascherato Antonio Zequila al Grande Fratello Vip raccontando un inedito retroscena sul suo passato

Elga Enardu è sempre pronta a difendere la sua gemella Serena Enardu. Lo ha fatto quando quest’ultima ha partecipato alla seconda edizione andata in onda di Temptation Island Vip e ora che è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Non stupisce, infatti, come tra le pagine del settimanale Chi, la cognata del cantante Pago abbia attaccato Antonio Zequila che non ha mai visto di buon occhio l’ingresso di Serena nella casa più spiata d’Italia. Cosa ha rivelato Elga?

La Enardu ha confidato che Zequila parla tanto, fin troppo, ma quando lei era a Uomini e Donne lui voleva essere uno dei suoi corteggiatori ed ecco che il colpo di scena è servito!

Antonio Zequila del GF Vip voleva corteggiare Elga Enardu a Uomini e Donne. Evidentemente le sorelle Enardu non gli dispiacciono poi così tanto come dice.

Elga Enardu di Uomini e Donne pronta a sfidare Antonio Zequila al GF Vip

L’ex tronista Elga Enardu di Uomini e Donne, tra l’altro recentemente sua sorella Serena ha pianto al GF Vip a causa di Pago, si è anche detta pronta a sfidare Antonio Zequila al Grande Fratello Vip, ricordandogli che prima di entrare nella casa più spiata d’Italia non era poi così tanto infastidito da loro.

Anche se è bene precisare, che Antonio ha chiarito che lui non vede di buon occhio l’ingresso di Serena non perché quest’ultima le stia antipatica, ma semplicemente perché la vede come un’alleata di Pago del GF Vip.

E’ come se fossero un concorrente solo, visto che recentemente il cantante sardo ha anche svelato la sua strategia a Serena, ma poco importa. L’ex protagonista di Uomini e Donne Elga Enardu è pronta a difendere l’orgoglio di sua sorella Serena.

Alfonso Signorini accoglierà la richiesta dell’ex tronista di Uomini e Donne di sfidare Antonio Zequila al Grande Fratello Vip? Staremo a vedere.