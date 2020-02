Alberto Urso prima di Sanremo confessa: “E’ finita con Valentina Vernia!”

Alberto Urso ha confessato prima della sua esibizione al Festival di Sanremo di essere tornato single, in quanto la sua relazione con Valentina Vernia è giunta al capolinea

Alberto Urso, reduce dalla sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi e ora è uno dei concorrenti in gara al Festival di Sanremo, è stato recentemente intervistato dal settimanale Chi e finalmente, dopo settimane di rumors, ha chiarito che la sua relazione con Valentina Vernia, conosciuta proprio durante l’esperienza al talent show di Maria De Filippi su canale 5, è giunta al capolinea.

“Sono single” ha rivelato il cantante prima di esibirsi prima a Sanremo. “Il mio cuore è ballerino, ma al momento posso permetterlo” ha proseguito il cantante. “Ho 22 anni, sono giovane” ha concluso. Purtroppo, quindi, Alberto Urso e Valentina Vernia si sono lasciati.

Alberto Urso svela a chi è dedicato il brano di Sanremo 2020

Alberto Urso, dopo aver rivelato di essere tornato single, ha anche rivelato a chi è dedicato il suo brano Il Sole ad Est presentato al Festival di Sanremo.

No, il brano non è dedicato alla sua ex fidanzata Valentina Vernia o qualche altra fiamma. Il brano presentato al teatro Ariston è dedicato alla donna più importante della sua vita: sua nonna.

Sicuramente la nonna di Alberto sarà rimasta profondamente colpita dalla bellissima dedicata fatta da suo nipote in mondovisione e chissà che questo non possa portare all’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi così bene da vincere la manifestazione musicale.

Oltre a parlare di Alberto Urso prima di Sanremo in queste ore non si fa anche altro che parlare del probabile abbandono di Morgan dalla gara, visto che minaccia di non esibirsi questa sera se non gli permettono di provare più volte il brano che presenterà questa sera.

Oltre alle richieste del cantante, in queste ore, tanto ha fatto parlare anche del malore di un telespettatore durante la presentazione di Juniar Cally al Festival di Sanremo di Amadeus.

Intanto tutto sembra essere pronto per questa serata dedicata alle cover dei pezzi storici di Sanremo. Alberto Urso canterà con Ornella Vanoni.