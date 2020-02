Sanremo 2020 | Diletta Leotta pronta a tornare: “E se stavolta cantassi?”

Diletta Leotta si prepara per partecipare nuovamente come co-conduttrice al Festival di Sanremo. La presentatrice siciliana, dopo aver recitato un monologo la prima sera, potrebbe cantare.

Diletta Leotta si prepara a tornare sul palco dell’Ariston, lo farà sabato, ancora nelle vesti di co-conduttrice, per la serata finale. La bella catanese, in questi giorni, è stata al centro del dibattito mediatico per via di un monologo fatto nel corso della prima serata del Festival di Sanremo sulla femminilità e la bellezza estetica.

È stata interpellata anche la nonna della presentatrice durante l’esecuzione della performance ma, nonostante tutto, la siciliana è stata tacciata d’esser banale, retorica e fuori luogo. I commenti negativi, non solo sui social, si sono sprecati. Lei, da par suo, ha fatto finta di nulla glissando sulla questione.

Diletta Leotta nuovamente all’Ariston: “Potrei cantare”

Passato qualche giorno, però, il volto di Dazn ha ripreso a postare stories e video su Instagram dal Teatro Ariston che mostrano le tappe di avvicinamento alla serata di sabato. L’intenzione, da parte della Leotta, è di focalizzare l’attenzione su quel che deve ancora accadere piuttosto che su ciò che è successo in precedenza. Forse anche per garantirsi – tacitamente – una possibilità di riscatto agli occhi dei telespettatori.

Così posta una foto in abito da sera, uno di quelli indossati nella prima apparizione alla kermesse musicale, e scrive: “Stavo pensando: ma se cantassi anche io?”. L’emoticon della risata immancabile ad accompagnare l’esternazione.

Il post può essere inteso come una chiosa ironica per voltare pagina rispetto al monologo poco incisivo che ha declamato martedì sera, oppure si tratta semplicemente di un teaser velato. Vale a dire un lancio per una ipotetica esibizione che la Leotta farà sabato durante la finale, in tal senso c’è anche un video in cui la conduttrice è in sala di registrazione intenta a provare qualcosa: l’estratto è senza audio, quindi è difficile capire se si tratti di un brano musicale o di un’esecuzione parlata.

Soltanto una scritta per cercare di dipanare ogni dubbio: “E mo se canta”, il messaggio non è passato inosservato fra le stories postate dalla showgirl. Non resta che accontentarsi, dunque. Poi, come si dice: “Canta che ti passa!”. Speriamo, a questo punto, non troppo in fretta. Il Festival ha ancora bisogno di lei.

Visualizza questo post su Instagram Stavo pensando: ma se cantassi anche io? 🤣🎶 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 7 Feb 2020 alle ore 3:49 PST

