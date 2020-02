Grande Fratello Vip: Antonella Elia fa piangere Adriana Volpe

Grande Fratello Vip | Antonella Elia ha fatto piangere Adriana Volpe confidandole che spesso i suoi gesti vengono completamente fraintesi

Antonella Elia non pensava di certo di provocare un certo senso di tristezza in Adriana Volpe quando nelle scorse ore le ha confidato che spesso il tono con cui dice le cose viene frainteso.

“Quando hai detto che sei stata tu a farmi fare pace con Fernanda, sembrava quasi te ne stessi vantando” ha rivelato Antonella. “Ora so che non intendevi quello, ma a tutti è apparso così” ha proseguito la showgirl. “Probabilmente anche durante il tuo litigio con Barbara Alberti è successa una cosa simile, per questo lei ora è arrabbiata” ha concluso la Elia.

Antonella Elia ha fatto piangere Adriana Volpe al GF Vip, non immaginando lontanamente che il contenuto delle sue frasi potesse ferire in qualche modo la sua amica.

“Io volevo soltanto che voi vi chiariste, mi spiace che venga percepita un’immagine di me che non corrisponde alla realtà” ha spiegato Adriana tra le lacrime.

Grande Fratello Vip: pace fatta tra Adriana Volpe e Barbara Alberti

Adriana Volpe dopo essersi confrontata con Antonella Elia al GF Vip, che recentemente è crollata a causa delle foto del suo fidanzato con un’altra, ha deciso di avere un chiarimento anche con Barbara Alberti con cui ha litigato nella giornata di ieri.

Adriana ci ha tenuto a chiarire che le spiace se magari ha utilizzato dei toni che lei abbia potuto fraintendere in qualche modo. D’altra parte, forse in maniera inaspettata, anche la scrittrice ha chiesto scusa per il modo “irruento” con cui ha reagito ma è contenta di aver avuto questo nuovo confronto con Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, confronto di una lite che non è piaciuta a suo marito che si è scagliato contro la Alberti.

Tutto è bene ciò che finisce bene, Antonella Elia ha fatto notare ad Adriana cose che forse lei non aveva mai notato.

Adriana Volpe e Barbara Alberti hanno fatto pace al GF Vip, seppellendo la loro lite in un tenero abbraccio.