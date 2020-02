La parmigiana di finocchi al forno è un contorno versatile e gustoso, un piatto leggero, che si prepara al forno, bastano pochi ingredienti. Scopriamo.

I finocchi sono ortaggi da una consistenza croccante e con un sapore leggermente dolce, in Italia l’arrivo risale nel Medioevo direttamente dal Medio Oriente.

E’ un alleato in cucina, è un ortaggio versatile che si accompagna a ogni secondo piatto, dalla carne, ai formaggi e perfino al pesce. Si possono conservare sia crudi che cotti.

I finocchi sono ricchi di sali minerali come il potassio e vitamine, soprattutto quelle che appartengono al gruppo B,

Si possono preparare diverse ricette, è importante porre attenzione al momento dell’acquisto, in quanto deve essere liscio e di colore bianco brillante, e non solo le guaine che formano i finocchi devono essere croccanti e non molli.

Scopriamo come preparare una parmigiana di finocchi.

Parmigiana di finocchi al forno

La parmigiana di finocchi è un contorno facile e veloce da preparare, un’alternativa alla ricetta classica con le melanzane, è un piatto leggero e facilmente digeribile. Si può preparare anche in anticipo e poi lo riscaldate al momento opportuno.

Ingredienti per 2 persone

400 g. di finocchi

200 g. di polpa di pomodoro

200 g. di mozzarella fioridilatte

2 cucchiaio di parmigiano grattugiato

sale q.b.

origano in polvere q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

20 g. di burro

una noce di burro per la pirofila

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziamo a lavare i finocchi, li mettete in una ciotola ampia con abbondante acqua, poi lavate sotto acqua corrente fredda.

Riempite una pentola con abbondante acqua calda e salata, immergete i finocchi interi e portate ad ebollizione, scolateli al dente. Non aprite i finocchi per evitare che in cottura si spappoli. Fateli raffreddare per 15 minuti circa e poi li asciugate con un canovaccio di cotone pulito.

Nel frattempo, in un pentolino, riscaldare la polpa di pomodoro, aggiungete un pò di olio extra vergine di oliva, il sale e l’origano in polvere, deve cuocere un pò, circa 15 minuti.

Poi distribuite un pò di burro in una pirofila di coccio o di vetro, affettate i finocchi con un coltello a lama sottile, di spessore di circa un centimetro. Fate uno strato di finocchi, poi coprite con un pò di pomodoro, le fettine di mozzarella, adagiate altre fette di finocchi, distribuite il pomodoro, la mozzarella e terminate con una spolverizzata di parmigiano.

In superficie aggiungete dei fiocchetti di burro ed lasciate cuocere in forno già caldo a 250 gradi, per circa 30 minuti, gli ultimi 5 minuti, passate a modalità grill.

La superficie deve essere dorata e la mozzarella filante, sfornate e servite subito.