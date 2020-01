In forma con il finocchio | 3 ricette semplici da provare subito

In forma con il finocchio | 3 ricette semplici e veloci da preparare a casa per sgonfiare la pancia e sentirti subito in forma

Il finocchio è uno degli alimenti cardine per sgonfiare la silhouette e ritrovare il giusto peso forma. Usarlo in cucina per preparare deliziosi piatti è quello che ti serve per depurare l’organismo e sentirti immediatamente meglio. Il finocchio ha molte proprietà benefiche conosciute, tra queste sicuramente risulta essere un valido alleato per la digestione, infatti favorisce la buona digestione e aiuta a sgonfiare il ventre. Ottimo come bevanda detox, infatti è un alimento detossinante, utile per prevenire l’accumulo di tossine nel corpo ed è perfetto per la pelle perché, essendo composto per la maggior parte di acqua, risulta perfetto come idratante per la pelle del viso, ma non solo! Insomma, un vero toccasana che non può mancare nella vostra alimentazione.

Ecco di seguito 3 ricette perfette per voi e per la vostra famiglia, un primo piatto a base di crema di finocchi, un secondo piatto a base di pollo, finocchi e lime e, in ultimo la tisana della bellezza a base di finocchio, da sorseggiare alla sera o nei momenti migliori della giornata.

In forma con il finocchio | Fusilli integrali con crema di finocchi

La pasta con i finocchi è un piatto oggi caduto un pochino in disuso ma molto popolare tra le vecchie generazioni che amavano questo ortaggio gustoso sia nelle insalate che nelle preparazioni cotte. La ricetta è semplicissima da realizzare anche se i finocchi vanno comunque cotti per almeno mezzora e quindi il condimento comporterà abbastanza tempo. Ma il risultato sarà graditissimo da tutta la famiglia

Ingredienti (per due persone)

160 g di fusilli integrali

100 g di finocchi

20 g di parmigiano

2 spicchi d’aglio

½ cipolla

½ carota

pepe nero q.b.

olio extravergine di oliva

Procedimento

La ricetta va cominciata dal finocchio che dovrete lavare con la massima cura sotto l’acqua corrente per poi asciugarlo e porlo sul tagliere. Con il coltello tagliate via le barbette e le cime e poi iniziate a tagliare il cuore a fettine molto sottili mettendole a parte su un piattino.

Quindi iniziate a lavorare la carota, pelandola con il pelapatate per poi grattarla con il gratta verdure. Mettete tutto su un piattino a parte e proseguite.

Ora sbucciate e tritate finemente la cipolla, quindi versate un paio di cucchiai di olio di oliva in una padella ampia ed antiaderente e fateli scaldare a fuoco medio per unire quindi la cipolla, gli spicchi d’aglio sbucciati e la carota a soffriggere finché la cipolla non sarà trasparente.

Quindi, unite alla padella anche i finocchi e fateli cuocere a fuoco basso per circa mezzora coprendo con un coperchio. Una volta cotti i finocchi, salateli e pepateli, quindi togliete lo spicchio d’aglio con un cucchiaio.

Prendete un mixer ad immersione e, riponendo prima gli ingredienti cotti in una ciotola capiente, aggiungete qualche manciata di parmigiano, dunque attivate il mixer e riducete a crema, aggiungendo il sale.

Nel frattempo avrete messo abbondante acqua salata a bollire per lessare la pasta.

Una volta pronta scolatela e saltatela in padella con la crema di finocchi.

Mescolate bene per amalgamare il tutto mettendo il fuoco sotto la padella al minimo, quindi grattatevi sopra poco parmigiano, senza esagerare.

Mescolate di nuovo con cura e impiattate per servire subito in tavola ben caldo, con il macinino del pepe nero in tavola per chi volesse utilizzarlo ed aggiungerlo al piatto.

In forma con il finocchio | Straccetti di pollo finocchi e lime

Gli straccetti di pollo finocchi e lime sono un secondo piatto light, facile e veloce da preparare.

Il pollo sarà morbido e saporito anche senza farina, con questa ricetta gustosa che prevede una marinatura a base di lime, pepe e zenzero fresco. Anche i finocchi vengono aggiunti alla marinatura e si cuoceranno insieme al pollo.

In soli 10 minuti porterete a tavola degli straccetti davvero sfiziosi, saporiti e leggeri.

Ingredienti per 2 persone

5 petti di pollo 1 finocchio uno spicchio d’aglio il succo di un lime la buccia grattugiata di un lime un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato (facoltativo) sale e pepe qb olio extra vergine d’oliva qb

Procedimento

Per prima cosa tagliate i petti di pollo a straccetti con un coltello affilato o con le forbici, seguendo le venature della carne. Mettete il pollo in una terrina a marinare con lo spicchio d’aglio, l’olio, il sale, il pepe, il succo e la buccia grattugiata del lime e lo zenzero fresco grattugiato. Pulite il finocchio eliminando le cime e la parte esterna coriacea. Tagliatelo a listarelle e aggiungetelo alla marinata. Girate bene e fate riposare in frigo per almeno una mezz’oretta. Riscaldate un’ampia padella antiaderente e quando sarà ben calda aggiungete il pollo e i finocchi con tutta la marinata (scartando l’aglio). Fate cuocere il pollo a fiamma moderata per 10 minuti girandolo di tanto in tanto o spadellando. Dopo 10 minuti vedrete che il sughetto si sarà ridotto e sarà più cremoso, il pollo sarà diventato più dorato. Servite ben caldo.

In forma con il finocchio | La tisana della bellezza

Bere 2 volte al giorno la tisana al finocchio si rivelerà un toccasana per limitare i diversi sintomi dei disturbi respiratori come la bronchite, la pertosse o l’asma, aiutando anche la digestione e la mancanza d’appetito tipica di numerose malattie e patologie.

Anche i dolori correlati al periodo premestruale possono essere ridotti grazie all’assunzione regolare della tisana al finocchio, che permette di alleviare crampi, gonfiore e disturbi vari. In particolar modo nelle donne, il finocchio risulta utile per trattare i sintomi della menopausa visto anche la sua proprietà stimolante per la produzione di ormoni estrogeni. Ecco come fare il vostro elisir di bellezza a base di finocchio

Ingredienti

Un cucchiaio di semi di finocchio.

Un gambo di finocchio con foglie.

Un cucchiaino di succo di limone.

Alcune foglie d’arancio.

Un cucchiaino di miele.

Dopo aver messo in infusione in acqua bollente il finocchio e le foglie d’arancio, aggiungere miele e limone per dare più gusto e nutrimento alla vostra tisana della bellezza.