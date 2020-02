Carnevale fai da te | pagliaccio porta coriandoli -VIDEO

Un progetto di riciclo creativo per Carnevale, un pagliaccio porta coriandoli realizzato con un vasetto di yogurt.

Il riciclo creativo può essere considerata una vera e propria forma d’arte senza limiti. Sono tanti gli oggetti a cui si può regalare una seconda, originale vita e in occasione delle festività del Carnevale, vi proponiamo un bellissimo pagliaccio porta coriandoli realizzato con un vasetto di yogurt.

Scopriamo insieme come realizzare questo bellissimo pagliaccio, reperendo i materiali molto semplici e seguendo le indicazioni del video tutorial!

Come realizzare il pagliaccio porta coriandoli per Carnevale | il video tutorial

Per creare il pagliaccio porta coriandoli, avrete bisogno di:

un vasetto di yogurt bianco

1 tappo da succo di frutta

1 pon pon rosso o pennarello rosso indelebile

due bottoni neri o un pennarello indelebile nero

carta velluto rossa adesiva

due coriandoli bianchi

4 cannucce colorate

forbicine

compasso

forbici

lana colorata

forbicine

cartoncino colorato

1 stella filante

pistola colla a caldo oppure vinavil o colla attacca tutto

La prima cosa da fare sarà ritagliare due basi tonde ed un cuore su un cartoncino colorato. Su un cerchio si incollerà il tappo da succo di frutta e intorno si decorerà con una stella filante, questo sarà il cappellino del pagliaccio. Poi si ritaglierà la bocca dalla carta velluto, aggiungendovi i denti. Con la colla a caldo attaccare i bottini per fare gli occhi e il pon pon per fare il naso. Attaccare la bocca al vasetto e anche il cappellino in cima. Con la lana si faranno dei semi pon pon per creare i capelli.

A questo punto si dovrà creare il tappo del porta coriandoli e il fiorellino per decorare il cappellino. Seguendo le indicazioni del video tutorial potrete realizzare il pagliaccio porta coriandoli e personalizzarlo nei colori e nelle decorazioni.

Sarà semplice e divertente per i bambini creare questo piccolo progetto per Carnevale che potrà essere riempito con i coriandoli ma anche con caramelline da regalare ai bambini durante la festa di Carnevale.

