Elodie ha litigato con Marco Masini: il retroscena su Sanremo 2020

Elodie avrebbe litigato con Marco Masini poco prima di prendere parte al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus

Elodie è stata senza dubbio una delle rivelazioni del Festival di Sanremo di Amadeus. Il suo brano, Andromeda, sta scalando rapidamente le classifiche dei brani più venduti e sembrerebbe che l’esperienza sanremese, questa volta, le sia andata più che bene. Anche se il portale TPI, ha rivelato un succoso retroscena riguardante la bella cantante e Marco Masini dietro le quinte dell’Ariston.

Cosa è successo tra i due? No, nessun flirt o qualcosa di simile. La cantante è innamoratissima del suo fidanzato Marracash. I due, poco prima che iniziasse la manifestazione canora, hanno litigato. Il motivo?

Elodie e Marco Masini hanno litigato a Sanremo 2020 perché il cantante, non appena conosciuta la sua collega, ha fatto un commento sul suo fisico. “Ma da quant’è che non mangi?” facendo andare su tutte le furie l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Festival di Sanremo: pace fatta tra Elodie e Marco Masini

Elodie, che al Festival di Sanremo ha conquistato tutti anche per il suo look oltre che per la sua canzone, avrebbe prontamente rimproverato Marco Masini a Sanremo 2020, facendogli una ramanzina degna di nota.

I due però, a differenza di Bugo e Morgan, hanno prontamente chiarito durante lo svolgimento del Festival di Sanremo di Amadeus. Marco ha spiegato alla sua collega che le sue parole non sono state capite, in quanto intendeva farle un complimento per il suo fisico longilineo e non intendeva assolutamente indicare che l’eccessiva magrezza fosse dovuta a qualche disturbo, come invece aveva inteso la compagna di Marracash.

Elodie e Marco Masini hanno fatto pace a Sanremo, chiarendo il malinteso creatosi tra di loro poco prima dell’inizio della gara. Come si è soliti dire, tutto è bene quel che finisce bene. Intanto, la cantante continua a godersi il successo del suo nuovo brano e, di recente, ha anche svelato inediti retroscena sul suo passato, raccontando al suo fedele pubblico una versione di Elodie mai vista prima.

Nonostante l’incomprensione creatasi nella città ligure, Elodie e Marco Masini hanno chiarito ogni cosa. Ora i due artisti sono più concentrati che mai a promuovere la loro musica. A breve, infatti, partiranno in giro per l’Italia per incontrare i fan che li hanno supportati in quest’avventura.