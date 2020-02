Georgina Rodriguez | Lady Ronaldo guadagna anche con i social. Le cifre

Georgina Rodriguez sempre più sotto i riflettori dopo la partecipazione a Sanremo. Insieme a Cristiano Ronaldo forma una delle coppie più redditizie del nostro jet-set.

Georgina Rodriguez, si continua a parlare di lei. Stavolta non solo come fidanzata di Cristiano Ronaldo. L’indossatrice di Buenos Aires, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, è ancor più nell’occhio del ciclone. Ora chiunque vorrebbe collaborare con lei, non che prima le proposte da parte dei brand mancassero, ma la presenza all’Ariston ha incrementato il suo lavoro e anche la sua ascesa.

Tanto è vero che si parla di Georgina e Ronaldo come una coppia simbolo del jet-set internazionale, un po’ come Brad Pitt e Angelina Jolie o Fedez e Chiara Ferragni. A tal proposito è stato coniato persino un neologismo: Brangelina, per i primi, Ferragnez per i secondi. Segno che, comunque, la stampa li tiene in considerazione sospinta anche dal seguito, mai assopito, dei loro fan.

Georgina Rodriguez, guadagni da vera star dopo Sanremo. Merito anche dei social

Lo stesso vale per la Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Infatti, fra le altre cose, cominciano anche a fare i conti in tasca alla coppia: guadagnano entrambi molto, ma contrariamente a quel che si potrebbe pensare una parte abbastanza importante degli introiti dei due arriva da Instagram: entrambi, come è noto, sono addirittura due imprenditori digitali. Il loro volto ha la stessa influenza (su pubblico e addetti ai lavori) di un brand: macchine da soldi o, se preferite, icone di stile che spostano i saperi, i sapori e i pareri della moda e del glamour. Basti pensare che, nell’ultimo anno, CR7 soltanto grazie alle sponsorizzazioni social su Instagram e affini – favorito dalla disponibilità e la cortesia delle varie case d’abbigliamento – ha guadagnato ben 45 milioni di euro. Introito da sommare ai 30 milioni e passa che il fuoriclasse bianconero percepisce annualmente dalla Juventus.

Tutti soldi sborsati che assicurano, perlomeno, il triplo dei ricavi in termini di ritorno pubblicitario e mediatico. Per questo anche i 16 milioni e mezzo di followers della compagna, Georgina, sono un ‘capitale’ da tenere in considerazione. Al punto da poterle permettere dalle 50 alle 100mila euro mensili di budget per le spese di normale amministrazione. Altri numeri, altri lussi e differenti priorità rispetto alla gente comune che però scruta i coniugi bancomat con l’auspicio di arrivare a fare una vita simile alla loro. Come ha rivelato Telecinco, che è andata nel paese d’origine della modella, notando come i due da quelle parti siano indiscutibilmente idolatrati per ricchezza e possibilità. Non per niente la coppia è molto attiva anche sul fronte benefico: la stessa Georgina ha devoluto in beneficenza il proprio compenso per la partecipazione alla kermesse canora dell’Ariston.

