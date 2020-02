Pamela Barretta derisa e insultata sui social: la dama del trono over denuncia tutto dopo Uomini e Donne e ottiene il processo.

Pamela Barretta, ex dama del trono over di Uomini e Donne, denuncia un hater e ottiene il processo. Dopo aver ricevuto pesanti insulti sui social, la dama ha fatto sapere di aver denunciato il responsabile, di aver chiesto il risarcimento dei danni e di aver ottenuto il processo. Ad annunciarlo è la stessa dama che, su Instagram, ha pubblicato lo schreenshot del quotidiano di Brindisi che riporta la notizia.

Pamela Barretta del trono over di Uomini e donne: “non mi fermo perchè nessuno ha il diritto di diffamare e infangare e sfogare le proprie frustrazioni sulle persone”

“Io non mi fermo perchè nessuno ha il diritto di diffamare, calunniare e sfogare le proprie frustrazioni sulle persone. Basta con la cattiveria. Chi sbaglia paga.

Cari leoni da tastiera, se sarà necessario continuerò a denunciare”, annuncia Pamela Barretta, felicemente fidanzata con Enzo Capo che ha conosciuto durante l’avventura nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Pamela che, nell’udienza che si è tenuta il 10 febbraio, si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 50mila euro, aveva avvisato i suoi haters pubblicando un messaggio chiarissimo su Instagram Stories.

“Ai leoni da tastiera dico di stare attenti, una persona può piacere o meno ma io non mi permetto di offendere le persone. Siccome questa persona ci è andata giù pesantemente e non mi ha chiesto neanche scusa io l’ho denunciata per diffamazione”.

A sostenerla in questa battaglia è il fidanzato Enzo Capo con cui la storia d’amore, a distanza di mesi dall’addio al trono over, procede a gonfie vele.