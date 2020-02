10 comuni sogni erotici e il loro significato

Ci sono momenti della nostra vita in cui continuano a presentarsi gli stessi sogni. Decifrare questi sogni ci permette di capire moltissime cose di noi.

Sognare ripetutamente la stessa cosa significa che qualcosa nella nostra vita ci dà fastidio. “I sogni ricorrenti attirano con insistenza l’attenzione del sognatore”, spiega Didier Colin, autore di The Interpretation of Dreams for Dummies at First editions. Secondo l’autore i sogni ricorrenti probabilmente indicano che c’è qualcosa di irrisolto in se stessi o nella propria vita e se il sogno ricorrente è di natura sessuale significa che la chiave dell’insoddisfazione riguarda quella sfera specifica. Fino a quando non si affronterà la cosa, lo stesso sogno continuerà a presentarsi in modo ossessivo.

Capire cosa c’è che non va è l’unico modo per tornare a dormire pacificamente.

Dimmi cosa sogni e ti dirò chi sei …

Come diceva Freud “il sogno è la via maestra per esplorare l’inconscio”. I sogni potrebbero essere la chiave per interpretare e capire le nostre paure profonde, le sfide che vorremmo affrontare. Scopri il significato nascosto dei sogni erotici più ricorrenti.

1/10 – Sognare di fare l’amore con un ex:

Probabilmente il tuo ex ti manca e pensi spesso a lui ma questo tipo di sogno può anche designare il rapporto della donna con il sesso opposto. Nello specifico delinea il modo in cui il sesso opposto controlla la sua vita e mette in azione i suoi desideri, come ha spiegato la psicoanalista Tristan-Frédéric Moir sulle file della rivista Femme Actuelle.

2/10 – Sognare di tradire il proprio partner:

Secondo lo psicoanalista americano Ian Wallace, sognare di tradire il proprio partner è un chiaro segno di una mancanza di fiducia nel rapporto e che in realtà temi che ti lascerà, pur essendo geloso quanto te.

3/10 – Sognare di avere un orgasmo:

Questo tipo di sogno sottolinea nella maggior parte dei casi una libido insoddisfatta che necessita di essere guarita perchè sta mutando in frustrazione sessuale. Sono sogni ricorrenti non solo in persone che non hanno rapporti da tempo ma anche in coloro che bramano rapporti più soddisfacenti e più numerosi; il modo migliore per superare questa insoddisfazione è parlarne con il partner se lo si ha. Questo sogno può anche significare che sei soddisfatto della tua vita, una vita soddisfacente come un’esplosione di piacere al punto da sognare l’orgasmo durante il sonno.

4/10 – Sognare di fare uno spogliarello:

Questo sogno indica una crescente fiducia in se stessi. Hai avviato un percorso di metamoforfosi che ti sta dando più potere e più sex appeal e la consapevolezza di cosa hai bisogno per divertirti e far divertire. Beata la persona che trarrà vantaggio da tutto ciò.

5/10 – Sognare di avere una relazione omosessuale:

Questo tipo di sogno non nasconde la consapevolezza di avere un diverso orientamento sessuale. Sognare di fare l’amore con una persona dello stesso sesso in genere significa che ami il tuo sesso e quindi ami te stesso, ti senti bene nei tuoi panni, hai fiducia in te stesso. È un sogno abbastanza ricorrente nelle donne, più nelle donne che negli uomini.

6/10 – Sognare di fare l’amore legato:

Questo sogno indica che hai delle aspirazioni sessuali represse. Sognare di essere legati a letto indica che ci si sente legati a livello sessuale, che si è bramosi di nuove esperienze, di scoprire il proprio potenziale sessuale. Hai voglia di esplorare territori proibiti, assecondare le tue inclinazioni sadomasochistiche e perverse.

7/10 – Sognare che il tuo partner ti guarda mentre fai l’amore:

se fai questo sogno ricorrentemente significa che il tuo rapporto con il partner è all’apice della complicità, una complicità talmente grande che autorizza il tuo inconscio a dare vita a quelle fantasie che solo le coppie più consolidate possono ambire: il trio.

8/10 – Sognare di fare sesso con una celebrità:

Se questo è il tuo sogno ricorrente significa che hai brama di successo

9/10 – Sognare di fare l’amore in un luogo pubblico:

Il fatto di desiderare inconsciamente che altri ti guardino mentre sei con il tuo partner in atteggiamenti intimi simboleggia il desiderio potente ma represso di fare l’amore con una persona che non sia il partner. È molto probabile che qualcuno intorno a te stia scatenando le tue fantasie oppure che tu abbia già compiuto il grande passo e stai vivendo una relazione segreta.

10/10 – Sognare di trascorrere una notte da … sogno:

Questo è un bellissimo sogno e garantisce un ottimo risveglio. Simboleggia il fatto che le notti che sogni e le tue vere notti si fondono. Vivi in ​​perfetta armonia con il tuo partner; vi sentite allineati sia fisicamente che psicologicamente e vi sentite chiaramente realizzati nella vostra relazione.

A forza di fare sempre lo stesso sogno vorremmo riuscire a controllare l’inconscio. Ma Didier Colin lo sconsiglia vivamente. “Per capire i tuoi sogni, non devi cercare di esercitare potere o influenza sulla tua mente, sarebbe una perdita di tempo. L’inconscio non può mai essere domato. Il solo lasciarsi andare può far cessare i sogni ricorrenti”