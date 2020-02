Gemma Galgani | Sfogo vs Tina Cipollari | “Dimmi che non mi...

Gemma Galgani si lascia andare ad un amaro sfogo contro Tina Cipollari durante il trono over di Uomini e Donne: “mi rovina tutto”.

Amaro sfogo di Gemma Galgani contro Tina Cipollari. La dama del trono over di Uomini e Donne continua a non avere pace e a non trovare quel principe azzurro che cerca ormai da dieci anni. La colpa, secondo la dama di Torino, sarebbe di Tina Cipollari che spaventerebbe tutti i suoi corteggiatori.

Lo sfogo di Gemma Galgani contro Tina Cipollari a Uomini e Donne: “deve dirmi che non mi sopporta, così mi rovina tutte le conoscenze”

Gemma Galgani dice basta agli attacchi di Tina Cipollari che ha chiesto a Maria De Filippi di poter avere in studio tutti gli uomini con cui Gemma ha avuto una storia da quando partecipa alla trasmissione. “Lei parla di tutti questi uomini con cui sono stata – ha dichiarato la dama torinese – in realtà ho avuto solo tre storie.Tina sta veramente esagerando, dev’essere onesta. Deve dirmi che non mi sopporta e così me ne farei una ragione, non l’accetto più. Così mi rovina tutte le conoscenze”.

“Quelli a cui si riferisce – ha spiegato Tina – sono quelli che poi ci sono stati veramente, ma se consideriamo le persone con cui ha avuto un flirt sono più di quaranta”. Gemma, poi, dalla mappa dei suoi amori, ha eliminato tutti quelli con cui non c’è stato niente.

“Dove si è vista una donna che piange senza lacrime? Lei non piange e poi, per l’ennesima volta, accusa me per i suoi insuccessi sentimentali. Il problema è che tu cerchi un uomo più giovani. Lei è insaziabile e quindi siccome un uomo di 70 anni non è come un uomo di 40 anni e quindi come mai lei butta gli occhi addosso a quelli più giovani?“, ha prontamente ribattuto la Cipollari che continua a non credere alla Galgani.