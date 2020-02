Balotelli | Accuse di violenza sessuale al calciatore, coinvolta una 19enne

Mario Balotelli al centro di una vicenda giudiziaria. Il calciatore sarebbe stato ricattato da una ragazza vicentina che l’avrebbe accusato di violenza sessuale. Nel frattempo, però, sul calciatore piomba un’altra denuncia dello stesso tipo.

Mario Balotelli finisce nuovamente al centro delle cronache, ancora per ragioni extra-calcistiche. L’attaccante del Brescia si trova al centro di una querelle mediatico-giudiziaria: secondo quanto riporta il giornale di Vicenza, l’ex giocatore di Inter e Milan sarebbe stato ricattato da una giovane ragazza vicentina. Quest’ultima gli avrebbe chiesto 100mila euro per evitare una denuncia di violenza sessuale.

I due, stando sempre alla stampa locale di Vicenza, avrebbero avuto un incontro qualche tempo fa. La ragazza, spacciatasi per maggiorenne, avrebbe tenuto sotto scacco Balotelli anche con la complicità dell’avvocato che aveva l’intenzione di vendere la storia a un noto settimanale di gossip.

Balotelli nel mirino di una 19enne vicentina: calciatore ricattato e accusato di violenza sessuale

La vicenda si infittisce ulteriormente perchè, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, oltre alla tentata estorsione della ragazza, sarebbe pervenuta un’altra denuncia per violenza sessuale ai danni del fuoriclasse. I legali di Balotelli, per il momento, si trincerano dietro un no comment cautelativo: stanno facendo le dovute valutazioni nelle sedi opportune.

Non è la prima volta che Mario fa parlare di sé per comportamenti sopra alle righe dentro e fuori dal campo: un bel contraccolpo per il calciatore che stava tentando, faticosamente, di riqualificare agli occhi dell’opinione pubblica la propria immagine. C’era anche parzialmente riuscito, rimangono ancora le uscite fuori posto sul rettangolo verde – che gli sono costate opportunità importanti in passato, senza contare l’esclusione dal giro della Nazionale – e gli incidenti con le macchine. L’ultimo a Capodanno, con una 500 Abarth completamente distrutta nei pressi della sua residenza.

Ora, però, la questione è spinosa: non è il primo calciatore invischiato in vicende di natura sessuale. Cristiano Ronaldo e Neymar insegnano: non resta che affidarsi al naturale decorso della procedura giudiziaria, per capire se effettivamente Balotelli sia coinvolto direttamente oppure no. Nel frattempo, in questo limbo interlocutorio, si formulano ipotesi e teorie. La fama del giocatore è sicuramente qualcosa che incide nel pensiero di lettori e opinione pubblica, bisognerà capire come il campione saprà incassare tutto questo clamore.

Anche agli occhi di sua figlia Pia, avuta dalla love story con Raffaella Fico. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno in casa Balotelli, dopo che si era tentato di ricucire un rapporto familiare e privato persino nei confronti dell’ex compagna e showgirl che più volte ha difeso pubblicamente il numero 45 delle Rondinelle.

Visualizza questo post su Instagram #questovuoleilbeef #🦾 Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459) in data: 4 Feb 2020 alle ore 4:26 PST

