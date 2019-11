Pomeriggio 5| Raffaella Fico choc: “Mia figlia vittima di razzismo”

A Pomeriggio 5, Raffaella Fico ha fatto una vera e propria rivelazione choc. Sua figlia Pia, avuta con Mario Balotelli, è stata vittima di razzismo.

Pomeriggio 5 ha incentrato il talk dedicato alla cronaca rosa sui numerosi episodi di razzismo che, purtroppo, quotidianamente si verificano all’interno del nostro paese.

Barbara d’Urso non poteva non invitare in studio Raffaella Fico, che ha fatto una vera e propria confessione choc: Pia, figlia di Maria Balotelli, è stata vittima di razzismo.

Pomeriggio 5: la confessione choc di Raffaella Fico

Negli studi di Pomeriggio 5, la showgirl ha raccontato un triste episodio che ha visto protagonista sua figlia.

Raffaella Fico ha raccontato che una bambina in classe di sua figlia Pia non voleva stringerle la mano, in quanto le persone dalla pelle scura causerebbero numerose malattie.

Raffaella, dopo che sua figlia le ha raccontato questo agghiacciante episodio, si è prontamente recata dalla maestra. L’insegnante, dopo la confessione choc di Raffaella Fico, ha iniziato a notare uno strano comportamento da parte della bambina indicata, che effettivamente non faceva altro che ripetere quanto affermato da Pia Balotelli.

La maestra ha chiesto maggiori spiegazioni alla bambina e questa le ha rivelato che sua madre le ha detto che non bisogna mai toccare le persone dalla carnagione scura, in quanto porterebbero causare numerose malattie.

L’insegnante ha subito convocato la madre della bambina, sperando che episodi del genere non capitino più. Il racconto ha ovviamente spiazzato tutti i protagonisti del talk. Intanto, dopo l’ospitata di Raffaella Fico a Pomeriggio 5, si mormora di un ritorno di fiamma con Balotelli.

I fan della coppia sono convinti che a breve i due possano ritornare insieme. A sostenere la loro tesi, ci pensa anche un commento del calciatore alla Fico.

Sarà realmente così o sono soltanto le speranze del pubblico che dopo il ritorno di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sperano anche in questo nuovo ritorno di fiamma? Staremo a vedere.

