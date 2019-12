Raffaella Fico e Balotelli: auguri speciali alla figlia Pia | “Ti amiamo”

Raffaella Fico e Balotelli uniti per gli auguri del compleanno della figlia Pia: entrambi dichiarano tutto il loro amore alla piccola.

Raffaella Fico e Mario Balotelli festeggiano il settimo compleanno della figlia Pia. Per la showgirl e il calciatore è un giorno davvero speciale e per rendere tutto magico, entrambi hanno espresso tutto il loro amore alla loro bambina con degli auguri pubblicati sui social.

Raffaella Fico e Balotelli festeggiano il compleanno di Pia: gli auguri su Instagram

Uniti e sempre più complici, Raffaella Fico e Mario Balotelli sono pronti a rendere magico il giorno del compleanno della figlia Pia che oggi compie 7 anni. La showgirl, su Instagram, ha scritto: “Happy birthday My love” ricevendo la risposta di papà Mario che ha commentato con una faccina con gli occhi a forma di cuore e due fiamme infuocate.

Balotelli, invece, ha pubblicato una foto della sua bambina scrivendo: “sei la mia reginetta. Ti amo”. Nelle foto che entrambi hanno pubblicato, Pia è felice e sorridente. Merito della Fico e di Balotelli che sono riusciti a mettere da parte il passato costruendo un nuovo rapporto basato sull’affetto e sul rispetto reciproco.

Nelle ultime settimane, si sono diffuse anche voci su un presunto ritorno di fiamma. A tal proposito, ospite di Vieni da me, la Fico ha dichiarato:

“Il nostro è un rapporto tra due genitori che si rispettano. Abbiamo un rapporto stupendo, e questa foto lo prova“, ha spiegato la showgirl di fronte alla foto che vedete qui in basso in cui lei e Mario sono molto vicini. Foto scattata durante una serata trascorsa con gli amici come ha sottolineato Raffaella che, però, ha smentito il ritorno di fiamma con Mario.