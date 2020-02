Karina Cascella sbotta contro Antonella Elia: “Ma vai a casa”

Karina Cascella, durante la puntata del GF Vip andata in onda ieri, si è pronunciata in maniera veemente nei confronti degli atteggiamenti discutibili di Antonella Elia

Karina Cascella non è certo una che le manda a dire e se è possibile ha anche più piacere a guardare negli occhi l’interlocutore a cui spesso si riferisce nei suoi commenti pungenti. Questa volta, l’opinionista fissa del salotto di Barbara D’Urso, ha commentato gli atteggiamenti discutibili di Antonella Elia e ne ha restituito un’analisi abbastanza tagliente.

Nello specifico, la Cascella accusa Antonella di essersi creata un personaggio con il quale pensa di poter schernire gli altri concorrenti della casa, istigandoli e portandoli all’esasperazione, facendoli apparire erroneamente come cattivi. Nello scontro tra l’Elia e Patrick Pugliese, Karina Cascella non ha esitato a prendere le difese di quest’ultimo, mettendo in discussione la sincerità di Antonella e augurandosi di vederla presto fuori dal programma.

L’opinionista, che ha cominciato la sua carriera a Uomini e a Donne, non è estranea a scontri verbali abbastanza forti, che hanno rischiato di trasformarsi in risse, ma nonostante ciò, la Cascella non rinuncerebbe mai al diritto di esprimere il suo pensiero, a costo anche di inimicarsi il pubblico che non sempre si schiera dalla sua parte.

Karina Cascella si scaglia contro Antonella Elia e la definisce “falsa”

Ieri sera, nella puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito allo scontro tra Antonella Elia e Patrick Pugliese, nel quale la prima ha accusato il suo compagno d’avventura, di averle mancato di rispetto, arrivando a darle addirittura uno spintone. Il pubblico non ha creduto alla versione di Antonella e manifestando il suo disappunto nei confronti dell’atteggiamento della show girl, ha mandato quest’ultima in tilt, riducendola in lacrime. Per Karina Cascella però, si è trattato di una strategia costruita ad hoc, da parte di Antonella Elia per suscitare la compassione degli spettatori che avrebbero ormai visto la vera natura della concorrente del GF Vip. Per l’appunto, Karina Cascella, commentando la puntata con i suoi followers, ha asserito che a suo avviso Antonella sarebbe falsa e soprattutto istigatrice, volendo far passare gli altri concorrenti come bulli, quando in realtà è lei quella che avanza insulti pesanti rivolti a persone altre.

Una personalità travolgente quella di Karina, che addirittura sembra essere anche più docile rispetto al passato in cui ha dato prova di saper difendere ancor di più con le unghie e con i denti le sue opinioni. Oggi invece, La Cascella sentendosi forte della sua famiglia, dell’amore per sua figlia ed essendo innamorata del suo compagno, in alcune occasioni sembra essere addirittura pronta a lasciar correre, evitando di scontrarsi in maniera irreversibile con alcuni dei suoi avversari.

Due caratteri belli forti, quelli di Karina Cascella e Antonella Elia, che presto potrebbero incontrarsi o scontrarsi in un salotto televisivo, assicurandoci una sana dose di trash che non guasta mai.

Gina D’Antonio