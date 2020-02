Antonella Elia, dopo aver minacciato di lasciare la casa in seguito alla lite con Patrick, confessa: “se resto al Grande Fratello Vip è per i soldi”, video.

Antonella Elia si scaglia contro il Grande Fratello Vip, reo di usarla per fare ascolti. La showgirl si è lasciata andare all’amaro sfogo dopo la lite in diretta con Patrick Ray Pugliese.

Durante la pubblicità si è sfogata con Serena Enardu. “Perché sono venuta al Grande Fratello? Io non ci volevo venire. La verità è che sono qui per i soldi. Solo per questo non varco la porta rossa e me ne vado” ha detto tra le lacrime. Poi, durante il nuovo collegamento con Alfonso Signorini, ha aggiunto: “Mi usate per fare ascolti. Permettete a queste persone di trattarmi così per gli ascolti”. Il direttore di Chi ha replicato: “Non è colpa nostra se sei così, non ti diamo mica un copione da recitare…”.