Karina Cascella scatena una polemica sul web: cosa è successo

Karina Cascella ha scatenato una vera e propria polemica sul web prima della diretta di Pomeriggio 5: cosa è successo.

Karina Cascella è stata una delle ospiti di oggi di Pomeriggio 5 durante il talk dedicato alla cronaca rosa in cui si è parlato delle discriminazioni di genere.

Prima di approdare in puntata, però, un gesto della Cascella ha infastidito e non poco il web, tanto da far nascere una nuova polemica. Cosa è successo?

Karina ha acquistato dei cani. Fin qui nulla di male, penserete voi. Invece il web non ha apprezzato il gesto, consigliando alla Cascella di adottarli al canile la prossima volta e non di andare nei negozi e prenderne uno di razza.

La replica di Karina Cascella, ovviamente, non è tardata nell’arrivare e su Instagram ha risposto a chi l’ha accusata per il gesto commesso.

Leggi anche:

Karina Cascella replica a Teresa Cilia su Salvatore e Paola Frizziero

Karina Cascella: un suo gesto scatena una polemica

Karina Cascella, ovviamente, stufa di essere sommersa di commenti negativi ha deciso di replicare prima di andare in diretta da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

L’opinionista ci ha tenuto a precisare che ovviamente concorda che adottare un cane, prelevandolo dal canile, sia un gesto nobile e giusto, ma anche di tutti quei cani che si trovano all’interno di una vetrina sono alla ricerca di una famiglia.

Cosa potrebbe accadere se tutti prendessero i cani dal canile? Paradossalmente si verrebbe a creare il problema inverso, in quanto tutti i cani di razza rimarrebbero in negozio.

Karina Cascella prima di Pomeriggio 5 ci ha tenuto a chiarire che lei ha un debole per i cani di razza e non ci vede nulla di male se ne adotta qualcuno. Non capisce l’accanimento nervoso che alcuni utenti della rete hanno nei suoi confronti.

Intanto, la Cascella è stata ospite da Barbara d’Urso. Se l’altro giorno si è parlato di razzismo, con la confessione choc di Raffaella Fico, oggi si è parlato delle discriminazioni di genere.

Karina ha ammesso che purtroppo è innegabile che numerose donne siano vittime di discriminazione, sia a lavoro che in casa, trovando un certo consenso da parte di Barbara d’Urso.

Un talk decisamente più leggero, rispetto a quello dell’altro giorno in cui c’è stata una furiosa lite tra Biagio D’Anelli e Gaetano Arena.