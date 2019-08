Karina Cascella replica a Teresa Cilia su Paola Frizziero e svela tutta la verità sulla sua storia con Salvatore Angelucci, padre di sua figlia.

In attesa di nuove dichiarazioni di Teresa Cilia su Raffaella Mennoia, Karina Cascella risponde all’ex tronista di Uomini e Donne rispondendo alle domande dei fans attraverso la funzione di Instagram. Karina ha così vuotato il sacco raccontando tutta la verità su Salvatore Angelucci e Paola Frizziero.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI

Karina Cascella risponde a Teresa Cilia su Paola Frizziero: la verità su Salvatore Angelucci

Karina Cascella, negli scorsi giorni, si è schierata dalla parte di Raffaella Mennoia nella guerra social con Teresa Cilia difendo l’autrice di Uomini e Donne pubblicamente: “Tu cara Teresa hai fatto Uomini e Donne. Sei stata vista da milioni di telespettatori. Hai avuto così numeri molto alti sui social e ora puoi lavorare con le aziende. Ti è stata anche data la possibilità di fare Temptation Island e lavorare nella redazione. Sono scioccata e allibita dalla tua ingratitudine. Non è possibile che devo vedere delle storie dove Raffaella viene denigrata. Una grande mancanza di rispetto come donna. Perché l’hai fatto? Per avete due follower in più? Non infangare persone che ti hanno fatto del bene”.

Potrebbe interessarti anche—>Lorenzo Riccardi: “ecco la verità su Uomini e Donne e Raffaella Mennoia”

Teresa ha poi replicato così: “Parli tu Karina e mi dai lezioni di vita? Raffaella Mennoia è una tua amica e vi parate il cul* a vicenda. Avete fatto passare per pazza Paola Frizziero e poi è uscita fuori la verità. L’hai fatta uscire pazza. Le hai rubato il fidanzato“.

Dopo qualche ora di silenzio è arrivata la nuova replica di Karina Cascella che ha raccontato la sua verità su Salvatore Angelucci, padre di sua figlia Ginevra e la sua ex fidanzata Paola Frizziero. “Cosa rispondi a chi ti dice che hai rubato il fidanzato a Paola Frizziero?“, ha chiesto qualcuno. Karina ha risposto: “Devono farsi curare da uno bravo. Uno perché le persone non si rubano, non sono cose. Due perché dopo 18 anni mi sembra follia pura dover leggere certe cose. E non perché io abbia fatto chissà cosa, ma piuttosto perché la loro storia era finita da anni (quella di Paola e Salvatore, ndr). Quindi ripeto, parliamo di pazzia, davvero, credimi, è pazzia”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI