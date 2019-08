Teresa Cilia prepara un nuovo attacco contro Raffaella Mennoia. L’ex tronista contro cui nelle scorse ore ha tuonato anche Gianni Sperti, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha chiesto ai propri followers qualche giorno di pazienza in seguito ai quali scopriranno tutta la verità. Teresa, infatti, si starebbe cautelando per poi raccontare tutti i dettagli di quella che è stata la sua esperienza con Raffaella Mennoia.

Nei prossimi giorni, Teresa Cilia vuoterà il sacco su Raffaella Mennoia. Ad affermarlo è proprio l’ex tronista di Uomini e Donne in una serie di storie pubblicate su Instagram:

“Ho visto che lei ha chiamato i rinforzi e va benissimo. Perché giustamente lavorando con loro e avendo in progetto di fare anche programmi televisivi è normalissimo. Mi domando solo perché lei non abbia il coraggio di alzare il telefono e farla lei una bella storia e dire le cose come stanno! Ha bisogno dei rinforzi perché non ce l’ha fatta, perché evidentemente si è impaurita e quindi ha cercato di chiamare più persone possibili in sua difesa. Ovviamente la cosa bella però è che queste persone sono persone che attualmente lavorano con lei, quindi è un po’ scontato.

Visto che siamo arrivati a questo punto è doveroso che io dica le cose come stanno! E le dirò. L’unica cortesia che mi dovete fare è avere due, tre giorni di pazienza perché dovete capire che io mi devo tutelare. Io devo citare delle persone, sto chiedendo i permessi. Molti sono d’accordo, molti no, stasera sentirò una telefonata dove ci sono anche dei vocali pure.

Io sono grata a tutta la redazione e Maria. Io non ce l’ho con tutti, ma solo con una persona, che ci ha presi in giro. Questa persona deve essere fermata. Lei si impadronisce e comanda la vita degli altri. Questo all’insaputa delle persone che lavorano lì dentro. Lei fa tutto di nascosto. Il problema è lei”.

E ancora:

“Finite queste grandi rivelazioni che farò, io non ne voglio sapere più niente, perché ho una vita tranquilla, ho il mio lavoro, non voglio far parte di nulla! Come vedete sono poco social perché la mia vita è questa, in questa piccola città che si chiama Ragusa, ho mio marito, mi sto costruendo la mia famiglia passo dopo passo. Non mi interessa più niente dopo. Vi devo un favore perché io quando parlo sono sicura di quello che dico perché voi siete il popolo e siete voi che comandate, non lei, quindi vi devo un favore e vi prometto che vi dirò tutto! Fosse l’ultima cosa che faccio, vi dirò tutta la verità.