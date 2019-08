Lorenzo Riccardi: “ecco la verità su Uomini e Donne e Raffaella Mennoia”

L’ex tronista Lorenzo Riccardi difende il programma che gli ha donato l’amore: “ecco la verità su Uomini e Donne e Raffaella Mennoia”.

Lorenzo Riccardi si schiera dalla arte di Raffaella Mennoia e Uomini e Donne. Dopo Karina Cascella che ha puntato il dito contro Teresa Cilia e Gianni Sperti che ha attaccato l’ex tronista siciliana, Lorenzo riccardi, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram ha difeso l’intera redazione di Uomini e Donne.

Lorenzo Riccardi difende Raffaella Mennoia e Uomini e Donne: “è tutto vero”

Lorenzo Riccardi difende Uomini e donne, programma che gli ha permesso d’incontrare la donna che ama, Claudia Dionigi, con cui convive.

“Ci tenevo a dire una cosa. In questi giorni ho sentito tanto e ho visto tanto. Non me ne frega niente di chi ha parlato, ma ci tenevo a spendere una buona parola per il programma che mi ha dato la possibilità di innamorarmi. Ma soprattutto spendere delle parole per la gente che ci lavora dentro. Perché pare che ci siano alcune persone che che non hanno apprezzato tutto il lavoro e le notti in bianco che gli autori si sono fatti per noi. Per cercare di farci innamorare e per cercare di farci vivere un sogno. Io penso che la redazione di Uomini e Donne non ce l’abbia nessun altro programma, senza nulla togliere agli altri. Sono persone fantastiche che non sanno cosa significa avere una festa o un giorno libero. Io ho mantenuto un bellissimo rapporto con tutti quelli che ci lavorano. La stessa Raffaella Mennoia ancora oggi la chiamo e mi risponde sempre, nonostante abbia tanto lavoro. Per quanto riguarda me e Claudia è una bellissima persona e una gran donna”.

Lorenzo Riccardi, poi, ha aggiunto: “Vi assicuro che Uomini e Donne, se preso come l’ho preso io, così come altre persone, è un programma veramente reale. Vi fa davvero innamorare. Io stesso convivo con la persona che amo. Credete all’amore. La gente che ci lavora dentro, per me e per Claudia, è davvero una famiglia. Posso solo dirvi grazie, perché siete dei signori. Avete spesso il vostro tempo per noi, non smetterò mai di ringraziarvi. Se io e Claudia ci siano innamorati e siamo quello che siamo oggi è solo grazie a voi. E grazie anche a Raffaella Mennoia, che è una grandissima donna”.

